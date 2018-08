Nghi hai nữ hành khách bắt cóc trẻ em, tài xế chở thẳng tới đồn công an

Thứ Bảy, ngày 25/08/2018 15:20 PM (GMT+7)

Nghi ngờ 2 nữ hành khách bắt cóc 2 cháu bé, tài xế lái xe tới thẳng trụ sở công an đề nghị xác minh.

Ngày 25/8, lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đã làm rõ vụ việc 2 phụ nữ đi xe khách nghi bắt cóc, mua bán trẻ em gây xôn xao trên mạng xã hội.

Trước đó, trang Facebook có tên “H…” chia sẻ thông tin, trên đường di chuyển từ Hà Nội về Lạng Sơn, tài xế xe khách 16 chỗ đón 2 nữ hành khách bế theo 2 cháu bé ở Bắc Giang. Thấy hai nữ hành khách bế theo 2 cháu bé có biểu hiện lạ, các cháu bé la khóc nên tài xế nghi ngờ 2 nữ hành khách đang mang bán các cháu bé.

Khi xe chạy tới địa phận huyện Hữu Lũng, tài xế xe khách đã điều khiển xe tới trụ sở Công an huyện Hữu Lũng để đề nghị công an xác minh.

Trang Facebook còn chia sẻ thông tin cho rằng, 2 nữ hành khách là đối tượng nằm trong đường dây buôn bán người, đang bị theo dõi. Kèm theo thông tin trên là đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe 16 chỗ đỗ tại trụ sở Công an huyện Hữu Lũng sau đó một số phụ nữ bế các cháu nhỏ rời khỏi xe trong sự giám sát của CSGT.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng cho biết, hôm qua (24/8) Công an huyện tiếp nhận sự việc một tài xế xe 16 chỗ chở hành khách tới trụ sở đề nghị xác minh nghi vấn 2 hành khách đi trên xe bắt cóc 2 cháu nhỏ.

Tuy nhiên, qua xác minh, Công an huyện Hữu Lũng làm rõ không có việc bắt cóc hay buôn bán trẻ em như thông tin xôn xao trên mạng xã hội.

“Qua xác minh thì một phụ nữ lấy chồng ở Trung Quốc cho con về chơi, một người phụ nữ thì bế cháu mình đi chơi. Họ đều có giấy tờ chứng minh nhân thân với các cháu bé nên việc bắt cóc trẻ em là không chính xác”, vị lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng thông tin.

Dù không có việc bắt cóc nhưng lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng cho rằng, việc người dân trình báo công an khi nghi ngờ trường hợp bắt cóc rất cần thiết giúp lực lượng công an phòng chống tội phạm.