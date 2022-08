Nghẹn ngào vĩnh biệt người Đội trưởng PCCC mẫu mực về với đất mẹ

Thứ Ba, ngày 09/08/2022 23:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chiều (9/8), người thân, đồng đội tiễn biệt Thượng tá Đặng Anh Quân - người Đội trưởng PCCC mẫu mực về với đất mẹ ở nghĩa trang liệt sĩ TP.Hà Nội.

Chiều hôm nay, dù thời tiết tại Hà Nội nắng nóng, nhiều người vẫn về nghĩa trang liệt sĩ TP.Hà Nội ở đường Tây Tự, Q.Bắc Từ Liêm để lần cuối tiễn đưa Thượng tá Đặng Anh Quân về với đất mẹ.

Chiều 9-8, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP.Hà Nội tổ chức lễ an táng liệt sĩ Đặng Anh Quân tại nghĩa trang liệt sĩ TP.Hà Nội.

Đồng đội, đồng chí tiễn biệt Thượng tá Đặng Anh Quân về với đất mẹ

Liệt sĩ Đặng Anh Quân khi là người lính trong hàng ngũ CAND mang trong mình trái tim quả cảm, lối sống bình dị. Anh khi mất đi như một tượng đài bất tử về người lính hy sinh giữa thời bình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân.

Đồng chí Đặng Anh Quân (SN 1977, quê quán P.Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, với ước mơ, hoài bão trở thành người chiến sĩ CAND để tham gia bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Dòng người vào thắp hương, vĩnh biệt người con ưu tú của Tổ quốc đã quả cảm hy sinh để cứu người trong lúc gian nguy

Quá trình hơn 25 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, anh không ngừng học tập, phấn đấu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ CAND; là một cán bộ chỉ huy cấp đội, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những cống hiến của người Đội trưởng mẫu mực đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; được Bộ Công an và các cơ quan ban, ngành tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và những phần thưởng khác.

Trung tá Trương Tuấn Anh, Đội phó Đội Cảnh sát PCCC và CNCH cho hay, anh gắn bó với liệt sĩ Đặng Anh Quân từ nhiều năm nay, giữa anh và anh Quân không chỉ là tình cảm đồng đội đơn thuần mà còn thân nhau như anh em ruột thịt. Các vụ cháy lớn, nhỏ trên địa bàn hiếm khi thiếu vắng hai người cùng tham gia. "Tôi với anh Quân đã cùng đồng cam cộng khổ nhiều năm nay, vào sinh ra tử ở rất nhiều lằn ranh sốngchết vẫn có nhau. Nhưng lần này anh ấy đã đi mãi...", anh Tuấn Anh sụt sùi khi nói về đồng đội.

Phút nghẹn ngào tiễn biệt chồng

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội và Đại tá Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an TP cùng các đơn vị trong lực lượng Công an, các cơ quan, ban ngành Hà Nội, người thân và người dân tiễn biệt liệt sĩ Đặng Anh Quân.

Nguồn: https://congan.com.vn/tin-chinh/nghen-ngao-vinh-biet-nguoi-doi-truong-mau-muc-cuu-8-nguoi-ve-voi...Nguồn: https://congan.com.vn/tin-chinh/nghen-ngao-vinh-biet-nguoi-doi-truong-mau-muc-cuu-8-nguoi-ve-voi-dat-me_135264.html