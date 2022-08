Cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 liệt sĩ thuộc Bộ Công an đã hy sinh ngày 1/8 trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Theo đó, liệt sỹ Đặng Anh Quân, Thượng tá Công an nhân dân, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an. Nguyên quán phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngày hy sinh 1/8/2022.

Liệt sỹ Đỗ Đức Việt, Thượng úy Công an nhân dân, Cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an. Nguyên quán xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Ngày hy sinh 1/8/2022.

Liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc, Hạ sĩ Công an nhân dân, Chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an. Nguyên quán xã Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày hy sinh 1/8/2022.

Ngày 2/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất với 3 cán bộ, chiến sĩ này. Cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an, cũng đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ trên.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 1/8, tại quán karaoke ISIS, số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng, đang dừng hoạt động để sửa chữa.

Lúc này, thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy) cùng thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc tiếp cận hiện trường. Ba cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn và đưa 8 người ra ngoài an toàn.

Sau đó, họ tiếp tục quay lại tìm kiếm, cứu nạn. Khi đến tầng 4 thì cầu thang sập xuống, chặn vòi chữa cháy. Đúng lúc này, trần nhà đổ sập đè trúng 3 cán bộ, chiến sĩ khiến họ hy sinh.

