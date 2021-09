Nghẹn lòng chiến sĩ trẻ phải nhờ Thủ trưởng nhận giúp tro cốt của cha

Thứ Năm, ngày 09/09/2021 16:00 PM (GMT+7)

“Anh ơi, anh khoan hãy đưa tin này nhé! Vì mẹ em và em của em đang còn điều trị, em sợ mẹ và em của em không chịu nổi cú sốc này”.

Đó là tin nhắn của anh Trần Thảo Vạn An, hiện là học viên của Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 gửi tới một số phóng viên.

Trước đây anh An là chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh An Giang, năm 2020 anh trúng tuyển và đang học hệ Trung cấp tại Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1.

Học viên Trần Thảo Vạn An cùng đồng đội lên đường phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai.

Ngày 23/8, trong lúc đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu nhằm hỗ trợ, phòng chống dịch tại tỉnh Đồng Nai, anh An nghe được tin dữ: cha, mẹ và em ruột đều bị mắc Covid-19 phải đưa đi Trung tâm Y tế huyện để chữa trị. Không may, ông Trần Văn Được (49 tuổi, là cha ruột của anh An) đã mất do nhồi máu cơ tim, trong khi đang điều trị Covid-19.

Trong lúc căng mình chống dịch, bảo vệ người dân, anh An được tin cha mất, mẹ và em trai còn đang điều trị Covid-19.

Cha ruột mất, nhưng vì yêu cầu công tác phòng, chống dịch nên anh An không thể về chịu tang. Trong khi đó, cả mẹ và em trai của anh An vẫn còn đang điều trị Covid-19, đồng thời khu vực nhà ở xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, An Giang cũng đã bị phong tỏa vì có dịch.

Trước tình cảnh đó, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp thay đồng chí An tổ chức lễ đón rước và đưa tro cốt cha của anh An về Tịnh thất Giác Thiền, tại huyện Châu Thành để cúng cầu siêu (theo ý nguyện của gia đình).

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng đoàn cán bộ, chiến sĩ thay anh An, làm lễ cầu siêu cho cha của anh An.

Không thể về ngay để làm tròn bổn phận con trai cả, nhưng anh An cũng được an ủi phần nào vì có đồng chí, đồng đội thay mình làm tròn chữ hiếu.

Kết nối với anh An trong buổi lễ cầu siêu, Đại tá Đinh Văn Nơi căn dặn: “An cố gắng vượt qua nỗi đau, để tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, mọi việc ở nhà sẽ có Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí, đồng đội quan tâm, hỗ trợ nhé...”.

Nghẹn ngào, nhưng ấm lòng với lời động viên, căn dặn đầy ân tình của Thủ trưởng, anh An xúc động: “Tôi sẽ cố gắng vượt qua và xin hứa với Giám đốc, tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…”.

Chỉ có thể kết nối qua điện thoại, nhưng những lời chia sẻ, động viên của Giám đốc Công an tỉnh với anh An tràn đầy ân tình, son sắc.

Tâm sự với phóng viên, ngay lúc hay tin cha mất, anh An nói trong nghẹn ngào: “Là người chiến sĩ Công an, cha mất trong khi đi làm nhiệm vụ không về được em cũng muốn được mọi người biết và chia sẻ, để cha em ra đi trong niềm tự hào.

Nhưng khoan hãy đưa tin vì còn mẹ và em của em đang chữa trị. Mẹ em sức khỏe thất thường sợ không chịu nổi, khi nào mẹ khỏe em mới báo tin cha mất, lúc đó các anh hãy đưa tin”.

Chúng tôi lặng đi vì hoàn cảnh đau thương của người chiến sĩ giữa mùa dịch và giữ lại thông tin này.

Hôm nay, nhận được tin nhắn của An: “Dạ, mẹ và em của em đã về nhà rồi ạ. Sức khỏe còn yếu nhưng đã vượt qua rồi, nhờ các anh chị đưa tin để an ủi, chia sẻ nỗi đau với mẹ và em của em. Hiện giờ em vẫn đang ở tuyến đầu giúp dân, chống dịch.

Sau khi tốt nghiệp, em hy vọng được về tỉnh nhà để phục vụ, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cho dù khó khăn gian khổ quyết không lùi bước. Chỉ mong lo được cho mẹ và em, với nhân dân…”.

Hoàn thành nhiệm vụ chống dịch, An sẽ về chăm sóc, bù đắp cho mẹ và em trai nhiều hơn.

Sự kìm nén nỗi đau riêng mình, để lo sức khỏe cho mẹ, em và nhân dân của anh An, cho đến những ân tình của người chiến sĩ Công an An Giang với đồng chí, đồng đội trong hoàn cảnh khó khăn đều đã tô thắm thêm hình ảnh “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của người chiến sĩ Công an Nhân dân.

