Thế giới 24h: Nga – Ukraine tiếp tục tập kích lẫn nhau sau đàm phán

Thủ đô Ukraine bị UAV tập kích trong đêm (ảnh: Pravda)

Nga – Ukraine tiếp tục tập kích lẫn nhau bằng UAV

Không quân Ukraine tuyên bố, đêm ngày 16/5 – rạng sáng ngày 17/5, quân đội Nga phóng 62 UAV vào nhiều khu vực Ukraine, gây nhiều thiệt hại.

Tổng cộng, có 36 UAV bị bắn hạ và 6 chiếc khác “biến mất khỏi màn hình radar”, không quân Ukraine cho hay. Lực lượng này không tiết lộ số UAV không bị bắn hạ hoặc đánh chặn đã bay về đâu.

Vụ tập kích gây thiệt hại ở các tỉnh Sumy, Odessa, Kharkiv, Dnipropetrovsk và Donetsk (Ukraine).

Thống đốc Sumy – ông Oleh Hryhorov – hôm 17/5 cáo buộc UAV (được cho là của Nga) đánh trúng một xe chở khách gần thành phố Bilopillia. Vụ việc khiến 9 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Nga chưa lên tiếng về vụ việc.

Cùng ngày 17/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một UAV ở bán đảo Crimea và 2 UAV khác của Ukraine ở tỉnh Belgorod, tỉnh Kursk.

Trước đó, Kyiv Post dẫn nguồn tin từ giới chức an ninh Ukraine cho hay, một số UAV do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) điều khiển đã tập kích kho đạn của Lữ đoàn phòng thủ bờ biển số 126 của Nga ở làng Perevalne (Crimea).

Vụ tấn công gây ra nổ lớn, khiến một số binh sĩ Nga thiệt mạng và đường cao tốc Simferopol – Alushta bị phong tỏa, nguồn tin tuyên bố.

Liên hợp quốc “báo động” tình hình ở Dải Gaza

Tổng thư ký Liên hợp quốc – ông Antonio Guterres – hôm 17/5 tuyên bố, cuộc xung đột ở Dải Gaza đang trong tình trạng “báo động” sau khi Israel mở chiến dịch “Xe ngựa của Gideon” và kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức.

Cảnh tượng đổ nát ở Dải Gaza sau hơn 2 năm chiến sự (ảnh: Reuters)

“Chúng ta cần một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ngay bây giờ,” ông Guterres phát biểu tại một hội nghị của Liên đoàn Ả Rập.

“Tôi lo ngại về các kế hoạch của Israel nhằm mở rộng hoạt động trên bộ ở Dải Gaza và hơn thế nữa”, ông Guterres nói thêm.

Hôm 17/5, Cơ quan y tế Dải Gaza cho hay, trong vòng 24 giờ qua, ít nhất 146 người đã thiệt mạng trong các đợt tập kích của không quân Israel. Đây là một trong những đợt ném bom “chết chóc nhất” của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa nước này với Hamas sụp đổ vào tháng 3.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz – tuyên bố, Hamas đã đề nghị quay lại bàn đàm phán không lâu sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mở các cuộc tấn công mới vào Dải Gaza.

Theo ông Katz, Hamas mong muốn quay lại bàn đàm phán mà không yêu cầu Israel phải ngừng bắn hay nối lại hoạt động cung cấp viện trợ ở Dải Gaza.

Hamas chưa bình luận về thông tin trên.

Tượng vợ ông Trump bị cưa chân, đánh cắp ở Slovenia

Bức tượng Đệ nhất phu nhân Mỹ – bà Melania Trump – bị đánh cắp khỏi quê nhà Sevnica, thành phố miền Trung Slovenia.

Bức tượng bà Melania trước khi bị đánh cắp (ảnh: NY Times)

Bà Alenka Drenik Rangus – phát ngôn viên cảnh sát Slovenia – mới đây cho biết, bức tượng bà Melania Trump bằng đồng tại thị trấn Sevnica bị kẻ trộm cưa từ phần mắt cá chân và đánh cắp. Bà Melania sinh ra ở Sevnica vào năm 1970.

Cảnh sát đang truy lùng thủ phạm.

Brad Downey, nghệ sĩ tạc bức tượng đồng, cho biết, ông “khá buồn” vì bức tượng biến mất. Ông Downey cho rằng vụ trộm là do có người bất mãn với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ở Sevnica (thị trấn cách thủ đô Ljubljana khoảng 90km về phía đông), bà Melania là nhân vật được yêu mến và tên đệ nhất phu nhân được đặt cho nhiều sản phẩm địa phương như bánh ngọt và socola.