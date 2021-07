Ngày 11 thực hiện Chỉ thị 16 tại TP.HCM: Số ca nhiễm COVID-19 giảm mạnh

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 21:00 PM (GMT+7)

So với con số gây "sốc" của ngày hôm qua, số ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM trong ngày 19/7 đã giảm mạnh.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021

hôm nay Tổng ca nhiễm Ca tử vong TỔNG

Tính từ ngày 9/7 đến nay (ngày 19/7), TP.HCM đã trải qua 11 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19. Trong 11 ngày qua, số ca nhiễm mới COVID-19 đều tính bằng ngàn ca. Kỷ lục là vào ngày 18/7 với 4.692 ca (tăng "sốc" 1.906 ca so với ngày 17/7), nhưng tới ngày 19/7 chỉ còn ghi nhận 3.704 ca (tức giảm 1.618 ca so với ngày hôm trước - 18/7).

Biểu đồ đường thể hiện số ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày tại TP.HCM từ ngày 9 - 19/7.

Như vậy, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), TP.HCM đã có tổng cộng 34.465 trường hợp nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

Theo Công văn 2279/UBND-VX của UBND TP.HCM, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trong 15 ngày kể từ 0h ngày 9/7, như vậy hiện còn lại 4 ngày. Trong “thời gian vàng” này, TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để cơ bản tách được F0 ra khỏi cộng đồng, khoanh vùng, chặn đứng chuỗi lây lan, kéo giảm số ca mắc tiến tới kiểm soát dịch bệnh.

Cũng trong giai đoạn này, căn cứ diễn biến dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi quyết định việc tiếp tục thực hiện thời gian giãn cách như đã quyết định hoặc kéo dài thời gian giãn cách theo Công văn số 969/TTg-KGVX (giãn cách xã hội 14 ngày theo Chỉ thị 16/CT-TTg kể từ 0h ngày 19/7).

Cán bộ y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân quận 7, TP.HCM.

Trong bản tin tối 19/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiếp tục kêu gọi mỗi người dân TP.HCM hãy chủ động thực hiện nghiêm các quy định của Chỉ thị 16, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và cùng chung tay ngăn chặn sự lây lan của tin giả (fake news) trên mạng xã hội.

Theo HCDC, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp này, ngày càng có thêm nhiều người lao động bị ảnh hưởng, đời sống gặp khó khăn. Do đó, TP.HCM đã xem xét mở rộng người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, ngoài 6 nhóm lao động tự do đã quy định từ trước.

Để đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, lương thực thiết yếu cho người dân, TP.HCM đã chuẩn bị 5 tàu cao tốc với khả năng vận chuyển 100 tấn hàng hóa mỗi ngày từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ về Thành phố. Chỉ trong sáng 19/7, đã có 40 tấn rau củ được vận chuyển về TP.HCM thông qua 2 tàu cao tốc.

Số liệu tiêm vắc xin tại Việt Nam (cập nhật đến ngày 19/7) - Tổng số liều đã nhập: 8.997.040 - Tổng số liều đã tiêm: 4.283.906 - Số người tiêm mũi 1: 3.977.431 - Số người tiêm mũi 2: 306.475

Về việc vận chuyển người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không, cảng hàng không tạo điều kiện và trao đổi lập kế hoạch thực hiện các chuyến bay theo hình thức trọn gói. Chi phí chuyến bay theo thống nhất giữa địa phương với hãng hàng không, hoặc trực tiếp giữa hãng hàng không và người dân có nhu cầu trên cơ sở khung giá vận chuyển nội địa.

Cục Hàng không Việt Nam lưu ý, toàn bộ hành khách phải bảo đảm có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo phương pháp RT-PCR trong vòng 3 ngày hoặc xét nghiệm nhanh.

