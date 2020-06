Ngắm những cây cầu thi công nhanh kỷ lục

Chủ Nhật, ngày 07/06/2020 13:00 PM (GMT+7)

23 cầu nằm trong dự án TSL2 được hoàn thành trong thời gian nhanh kỷ lục chỉ sau 8 tháng thi công.

Sau thành tích “vô tiền khoáng hậu” khi làm cầu Tân Phong (Nam Định) chỉ trong 6 tháng thi công vào đầu năm 2016, Ban QLDA 6 (PMU6 - Bộ GTVT) lại lập nên một kỷ lục mới khi hoàn thành xây dựng 23 cầu trên các tuyến quốc lộ trong cả nước chỉ trong 8 tháng. Trong ảnh: Cầu Tân An trên QL1 thuộc địa phận tỉnh Long An hoàn thành sau 8 tháng thi công.

23 cầu này mới được bổ sung vào dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 (TSL2) từ cuối năm 2018. Các cầu bắt đầu khởi công từ cuối quý IV/2019. Đến nay, 14/23 cầu đã hoàn thành, các cầu còn lại cũng đã thi công xong phần cầu, đang hoàn thiện các hạng mục phần đường và sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 6/2020. Trong ảnh: Cầu Tân An trên QL1, tỉnh Long An.

Cầu Tân An được xây dựng vượt qua sông Vàm Cỏ Tây, cách cầu hiện hữu nằm bên phải tuyến khoảng 10m. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 1.046m, trong đó phần cầu dài 301m, rộng 12m (hai làn xe cơ giới), được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, vận tốc thiết kế 60km/h, nhịp chính của cầu có kết cấu thép dạng vòm mạng lưới với chiều dài 63m.

Sáng nay (7/6), Bộ GTVT đã khánh thành cầu Tân An trên QL1 và 5 cầu trên tuyến N1 (cầu Mỏ Heo, cầu Kênh T4, cầu Kênh T2, cầu Kênh T61, cầu Kênh T62) thuộc địa phận tỉnh Long An với giá trị đầu tư khoảng 165 tỷ đồng. Trong đó, cầu Tân An có giá lớn nhất (110 tỷ đồng). Khi đưa cầu Tân An vào khai thác sẽ giải quyết tình trạng nút thắt cổ chai 4 làn xe trên tuyến QL1 và hai làn xe trên cầu Tân An cũ, tạo dòng lưu thông đồng thời 4 làn xe trên đoạn tuyến, giúp phương tiện và người dân đi lại dễ dàng, thuận tiện hơn.

Cầu Mỏ Heo trên tuyến N1 (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) dài 48,9m, rộng 9m, đường hai đầu cầu dài 331m (giá trị đầu tư khoảng 23,2 tỷ đồng) là 1 trong 6 cầu trên địa bàn tỉnh Long An được khánh thành đưa vào khai thác trong sáng nay (7/6)

Cầu Cẩm Kim trên QL14H (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) vượt sông Thu Bồn vừa hợp long hôm 15/5/2020. Đây là một trong 6 cây cầu nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc dự án TSL2.

Cầu Cẩm Kim được khởi công xây dựng ngày 1/10/2019. Cầu có chiều dài 738m, phần cầu chính dầm hộp liên tục, đúc hẫng cân bằng; phần cầu dẫn dầm Super-T bê tông cốt thép dự ứng lực dài 38,2m. Đây là cầu lớn nhất của dự án TSL2 với giá trị hợp đồng 240 tỷ đồng. Cầu sẽ thông xe và đưa vào khai thác trong tháng 6/2020.

Thi công cầu Sông Vàng trên QL14G tỉnh Quảng Nam. Cầu Sông Vàng dài 110,7m rộng 7,5m, giá trị đầu tư khoảng 19,3 tỷ đồng.

Cầu Pắc Luồng nằm trên tuyến QL3B thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn. Cầu dài 135,4m, rộng 7,5m, đường dẫn hai đầu cầu dài 839m, giá trị đầu tư khoảng 34,2 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 4 cầu nằm trong dự án TSL2 được đầu tư xây dựng, gồm: Bai Mường, Minh Hải, Vàng và Làng Chiềng. (Trong ảnh: Thi công cầu Minh Hải tuyến QL217B thuộc địa phận huyện Thạch Thành. Cầu dài 110,7m, rộng 9m, giá trị đầu tư khoảng 18,4 tỷ đồng.

Thi công cầu Vàng trên tuyến QL47B thuộc địa phận hai huyện Yên Định và Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa). Cầu Vàng dài 183,9m, rộng 12, giá trị đầu tư khoảng 42,4 tỷ đồng.

Cầu Hiếu trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An dài 206m, rộng 7,5m, giá trị đầu tư khoảng 23,2 tỷ đồng.

Địa phận tỉnh Nghệ An có 2 cầu thuộc dự án TSL2, gồm: Cầu Dinh và cầu Hiếu trên tuyến QL48D. Trong ảnh: Thi công cầu Hiếu trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Thi công cầu Vàm Rầy trên QL80 tỉnh Kiên Giang. Cầu Vàm Rầy dài 71,8m, rộng 12m, giá trị đầu tư khoảng 23,2 tỷ đồng

Dự án TSL2 được triển khai từ tháng 1/2013 với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh (tháng 12/2018) là 6.070 tỷ đồng. Dự án sử dụng vốn vay ODA của JICA (Nhật Bản) và vốn đối ứng trong nước với mục tiêu xây dựng 98 cầu yếu trên 29 tuyến quốc lộ thuộc địa phận 31 tỉnh, thành trong cả nước. Trong 98 cầu thuộc phạm vi dự án, 75 cầu đã được PMU6 hoàn thành quyết toán và đưa vào sử dụng từ năm 2017. Trong ảnh: Thi công cầu Măng Thít trên QL53 tỉnh Vĩnh Long.

Cầu Măng Thít nằm trong số 23 cầu mới được bổ sung vào dự án từ cuối năm 2018, bắt đầu khởi công từ cuối quý IV/2019 và sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 6/2020. Cầu Măng Thít dài 334,4m, rộng 12m, giá trị đầu tư khoảng 124,5 tỷ đồng.

