Nắng nóng kéo dài kỷ lục sau 27 năm, vì sao nhiều nơi ở Hà Nội mất điện?

Thứ Tư, ngày 10/06/2020 16:00 PM (GMT+7)

Nắng nóng gay gắt kéo dài cả ngày, đến đêm lại thêm tình trạng mất điện khiến cuộc sống của nhiều người dân ở Hà Nội khốn khổ.

Mất điện trong thời tiết oi nóng xấp xỉ 40 độ C chẳng khác nào “cực hình”. Ảnh minh họa.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), tính đến hết 9/6, miền Bắc đã xảy ra 10 ngày nắng nóng diện rộng liên tục.

Dự báo, đợt nắng nóng diện rộng này ở Bắc Bộ sẽ còn kéo dài liên tục ít nhất đến ngày 13/6 và nếu kéo dài đến ngày 13/6 thì sẽ là 14 ngày nắng nóng diện rộng liên tục ở Bắc Bộ. Đây sẽ là đợt nắng nóng dài kỉ lục, dài nhất từ năm 1993 tới nay.

Thủ đô Hà Nội cũng là một trong những tâm điểm của đợt nóng này với nền nhiệt thường xuyên ở mức cao trên 37 độ C. Trong đó, ngày 7/6 nền nhiệt ở Hà Nội trên 38 độ C, ngày 8/6 tất cả các điểm đo của Hà Nội đều có nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C (Ba Vì 39,2 độ C, Sơn Tây 39,3 độ C, Láng, Hoài Đức 39,8 độ C, Hà Đông 39,6 độ C)…

Trong đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục sau 27 năm qua, nhiều nơi ở Hà Nội xảy ra tình trạng mất điện vào ban đêm. Oi nóng lại thêm mất điện khiến cuộc sống của người dân vô cùng khốn đốn.

Lý giải về điều này, ông Nguyễn Anh Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) cho hay, trong đợt nắng nóng đang xảy ra, công ty không có bất kỳ kế hoạch cắt điện luân phiên nào.

“Chúng tôi đã quy định trong mùa hè, khi nhiệt độ trên 36 độ C thì toàn thành phố Hà Nội không cắt điện, trừ các sự cố, mà sự cố thì không ai có thể biết trước được. Sự cố thỉnh thoảng mất điện ở một số nơi trong thời gian qua có thể do lượng tiêu thụ điện năng tăng cao đột biến trong một thời điểm nhất định khiến quá tải lưới điện, làm nhảy aptomat.

Những khu vực nào xảy ra tình trạng mất điện, người dân có thể phản ánh với công ty để chúng tôi cho người kiểm tra, xem đó là mất một nhà hay mất một khu vực”, ông Dũng nói.

Điện lực Hà Nội sẽ không cắt điện nếu xảy ra nắng nóng trên 36 độ C. Ảnh minh họa.

Phó Tổng Giám đốc EVNHANOI cho biết thêm, đơn vị này đang phục vụ bán điện cho hơn 2,5 triệu khách hàng tại Thủ đô.

Theo thống kê của EVNHANOI, mới đầu hè nhưng sản lượng điện tiêu thụ bình quân tăng cao hơn nhiều so với các tháng trước liền kề. Cụ thể, tháng 4/2020, sản lượng điện bình quân đạt 42,99 triệu kWh. Nhưng đến tháng 5/2020, khi Hà Nội mới hứng chịu 1 đợt nắng nóng duy nhất trong vòng 2 ngày (20 và 21/5/2020) đã nâng lượng điện tiêu thụ bình quân cả tháng lên mức 62,6 triệu kWh, tăng 45% so với tháng 4.

Vì thế, để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ gây sự cố gián đoạn cung cấp điện, đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường, Phó Tổng Giám đốc EVNHANOI khuyến cáo người dân nên sử dụng điện tiết kiệm.

Về phía EVNHANOI, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Anh Dũng cho biết, để chuẩn bị phương thức vận hành cấp điện ứng với kịch bản phụ tải cực đoan nhất (ứng với những ngày nắng nóng đột biến), từ cuối năm 2019, Tổng công ty đã tổ chức rà soát phương án cấp điện năm 2020. Từ đó đề ra các biện pháp, tình huống và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong việc đảm bảo cấp điện.

Năm 2020, EVNHANOI dự kiến thực hiện đầu tư 5.938 tỉ đồng cho lưới điện, gồm khởi công 9 công trình và đóng điện 15 công trình. Tổng công suất tăng thêm là 1.008 MVA và 129,3 km dây dẫn.

Trong thời gian cao điểm cấp điện, các đơn vị điện lực sẽ thường xuyên rà soát tình trạng vận hành của các thiết bị điện, đặc biệt là máy biến áp, các tuyến đường dây mang tải cao và các điểm tiếp xúc trên lưới điện.

EVNHANOI sẽ không để xảy ra các sự cố do nguyên nhân chủ quan, liên tục theo dõi tình trạng vận hành của các thiết bị qua hệ thống đo xa, lưu ý cân san tải và xử lý các hiện tượng bất thường vào thời điểm thích hợp.

