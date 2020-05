Hà Nội cực nắng nóng, mất điện nửa đêm, điện lực phân trần gì?

Điều hòa nên để từ 26 độ C trở lên Để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ lưới điện đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng các loại điều hòa tiết kiệm năng lượng có dán nhãn năng lượng 5 sao của Bộ công thương, kết hợp thêm quạt và để nhiệt độ từ 26 độ C trở lên. Nhiệt độ điều hòa cũng nên chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời từ 10 đến 12 độ C là hợp lý về tiêu thụ điện. Việc để nhiệt độ thấp không khiến điều hòa làm lạnh nhanh hơn mà còn gây tốn nhiều điện năng.