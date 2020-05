Nắng nóng đặc biệt gay gắt và những thiên tai bất thường từ đầu năm 2020

Tại Việt Nam, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng đã xuất hiện sớm tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ trong đầu tháng 3/2020.

Tuy nhiên, đợt nắng nóng đang diễn ra từ 3-9/5 mới được đánh giá là đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt đầu tiên của năm 2020. Trong đợt nắng nóng diện rộng này, phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, riêng vùng núi của Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 40-42 độ C; ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Cùng thời điểm, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độC từ 11-16 giờ.