Nam tiếp viên hàng không làm lây lan COVID được tại ngoại

Thứ Ba, ngày 12/01/2021 21:44 PM (GMT+7)

VKSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với nam tiếp viên 29 tuổi để điều tra về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Ngày 12-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối đối với Dương Tấn Hậu (29 tuổi, tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines; là bệnh nhân 1342) về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để điều tra theo quy định. Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Theo Công an TP.HCM, ngày 14-11-2020, bệnh nhân 1342 là tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines từ Nhật Bản về Việt Nam và được tổ chức cách ly theo quy định.

Tuy nhiên, người này đã không thực nghiêm việc cách ly và bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân khác tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines. Sau đó, bệnh nhân 1342 tiếp tục không thực hiện nghiêm cách ly tại nhà khiến lây lan dịch bệnh cho người khác.

Công an TP.HCM đã tiến hành xác minh, điều tra và xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người.

Đến ngày 3-12-2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để tiến hành điều tra xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 30-11-2020, TP.HCM ghi nhận bốn ca dương tính mới. Trong đó có một ca lây trong khu cách ly (BN 1342) và ba ca lây ngoài cộng đồng. Trong đó, BN 1342 đã vi phạm cam kết đã ký liên quan đến việc cách ly.

Quá trình cách ly tại khu cách ly của Vietnam Airlines, mỗi chuyến bay sẽ cách ly một khu riêng. Tuy nhiên, trong thời gian bốn ngày cách ly, BN 1342 đã vi phạm quy định và di chuyển từ khu này sang khu khác. Từ đó, BN nhiễm bệnh và lây cho BN 1347 khi đang cách ly tại nhà. Đây là vi phạm rất nghiêm trọng.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, chiều 3-12-2020, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, thông tin Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 khi đề cập đến trường hợp bệnh nhân 1342 không chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19 và trở thành nguồn lây lan bệnh cho nhiều người khác.

Trước đó, Công an TP.HCM cũng tổ chức họp báo thông tin việc khởi tố vụ án vụ án hình sự lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người tại TP.HCM liên quan đến BN 1342.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nam-tiep-vien-hang-khong-lam-lay-lan-covid-duoc-tai-ngoai-961189....Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nam-tiep-vien-hang-khong-lam-lay-lan-covid-duoc-tai-ngoai-961189.html