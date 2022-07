Nam thanh niên tử vong bất thường ven Quốc lộ 1 là do tai nạn giao thông

Ngày 10/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) đang lấy lời khai đối với Lê Minh Hiếu (SN 2001, ngụ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước), người được xác định gây tai nạn giao thông khiến anh P.Đ.V tử vong ven Quốc lộ (QL) 1.

Trước đó, lúc 5h45 ngày 9/7, người dân đi tập thể dục phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế nằm nghiêng, phần đầu hướng xuống ao nước ven QL1, đoạn qua xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Công an huyện Cái Nước nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra. Thi thể nam thanh niên được xác định là P.Đ.V (SN 2003, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), công nhân của một công ty thủy sản.

Hiện trường nơi anh V. tử vong do tai nạn giao thông

Công an huyện Cái Nước phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh vào cuộc điều tra xác định, đây là vụ tai nạn giao thông. Người gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nên cơ quan Công an tập trung truy tìm.

Đến chiều cùng ngày, Công an huyện Cái Nước xác định được người gây tai nạn Lê Minh Hiếu nên mời đến cơ quan trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Hiếu thừa nhận chính là người gây ra vụ tai nạn trên.

Theo lời khai của Hiếu, sau khi gây tai nạn khiến nạn nhân ngã xuống mé kênh ven QL1, anh ta bỏ đi. Còn người thân của anh V. cho biết, chiều 8/7, sau khi tan ca, anh V. đi đá bóng, đến hơn 20h đi bộ về nhà, khi đến đoạn đường trên thì bị tai nạn tử vong.

