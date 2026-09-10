Mục sở thị 'quái thú' hạng nặng chuyên chữa cháy, hút khói thay lính cứu hỏa

Khu vực trưng bày ngoài trời của Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô (phường Cửa Nam, TP Hà Nội) thu hút bởi sự xuất hiện của MY80D-3 - cỗ robot chữa cháy hạng nặng

Không đơn thuần là một chiếc máy bơm di động, MY80D-3 đích thực là một chiếc xe bọc thép phá dỡ. Phía trước mũi xe trang bị lưỡi ủi thép nguyên khối. Với lực đẩy lên tới 30kN, cỗ máy này có khả năng húc văng mảng tường gạch, gạt phăng cửa cuốn gãy đổ để tự dọn đường tiến vào tâm lửa.

Để gánh được khối lượng đồ sộ và càn lướt qua gạch ngói ngổn ngang, robot di chuyển bằng hệ thống bánh xích bọc cao su chịu nhiệt độ cao, tích hợp ngàm chống trượt. Trọng tâm thấp giúp máy leo dốc 30 độ mà không bị lật.

Cánh tay thủy lực to bản điều hướng nòng phun chính. Điểm đắt giá nằm ở sự tỉ mỉ trong khâu bảo vệ: Toàn bộ cáp điện và ống dẫn dầu đều được bọc ruột gà chống cháy, ép gọng sát vào thân xe để triệt tiêu rủi ro bị vật liệu sập đổ cắt đứt.

Nhìn từ phía sau, cụm quạt gió khổng lồ lộ rõ. Động cơ này tạo ra luồng hút khói và thổi sương với lưu lượng lên tới 80.000 m3/giờ.

Trong thực chiến, chiếc quạt này đóng vai trò sống còn. Nó thổi bay khói độc đặc quánh trong các kho xưởng kín, lập tức làm loãng nồng độ khí dễ cháy và hạ nhiệt môi trường, tạo luồng không khí sạch cho lực lượng cứu nạn theo sau.

Lăng phun trung tâm phun xa hàng chục mét với áp lực cực mạnh. Thay vì phải ôm vòi nước lao vào sát ngọn lửa bức xạ hàng trăm độ C, lính cứu hỏa giờ đây đứng ở vùng an toàn cách xa 300 mét và điều khiển cỗ máy dập lửa.

Sức mạnh cơ bắp được dẫn đường bởi công nghệ trinh sát. Qua hệ thống camera quang học và camera ảnh nhiệt (Thermal Camera), chỉ huy bên ngoài có thể nhìn xuyên thấu màn khói đen đặc, xác định chính xác gốc lửa (đang đỏ rực ở 650 độ C) để điều hướng dòng nước.

Robot chữa cháy hạng nặng thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu

Người dân Thủ đô và giới chuyên môn liên tục dừng chân, soi kỹ từng chi tiết cơ khí. Một người đàn ông lớn tuổi tỉ mẩn kiểm tra cụm ngàm nối đuôi xe - nơi phải gánh chịu áp suất nước đầu vào lên tới 1.2 MPa từ xe bồn dội tới.

Bảng điều khiển khẩn cấp phía đuôi xe được thiết kế tinh gọn với các nút bấm cơ học, công tắc nguồn và chốt khóa an toàn. Hai đường ống mềm chịu áp lực cao được bố trí uốn lượn linh hoạt theo cử động của nòng phun.

Bên cạnh "người khổng lồ" MY80D-3, triển lãm còn giới thiệu mẫu robot trinh sát cỡ trung SFF-01 do Công ty TNHH Công nghệ mới 3HP phát triển.

Cỗ máy này nhỏ gọn hơn nhưng mang trên mình hệ thống cảm biến môi trường chuyên sâu, có khả năng ngửi và phát hiện các luồng khí tử thần như CO, Propane hay đo nồng độ O2.

Sự xuất hiện của những cỗ máy không người lái thu hút sự tò mò đặc biệt của giới trẻ.

Việc đưa cơ giới hóa vào PCCC không chỉ bảo vệ tính mạng chiến sĩ mà còn mở ra một góc nhìn đầy tự hào về năng lực ứng phó thảm họa của Thủ đô. Triển lãm tiếp tục mở cửa miễn phí đến 12/9.