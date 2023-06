"Mưa vàng" giúp "giải khát" cho nhiều hồ thủy điện ở miền Bắc và miền Trung

Thủy điện Sơn La đã có thể vận hành trở lại các tổ máy phát điện. Ảnh EVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 9/6, ở khu vực phía Tây Bắc Bắc Bộ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 14h ngày 9/6 phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm như: Chiềng Cang (Sơn La) 59.6mm, Mường Nhé (Điện Biên) 58.4mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 73.8mm…

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 9/6, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tăng nhẹ so với ngày hôm qua (8/6), tuy nhiên vẫn ở mức thấp.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ: Hồ Lai Châu đạt 52 m3/s; hồ Sơn La 205 m3/s; hồ Hòa Bình 356 m3/s; hồ Thác Bà 97 m3/s; hồ Tuyên Quang 110 m3/s; hồ Bản Chát 97 m3/s.

Ở khu vực Bắc Trung Bộ: Hồ Trung Sơn 81m3/s; hồ Bản Vẽ 39 m3/s; hồ Hủa Na 40m3/s; hồ Bình Điền 9 m3/s; hồ Hương Điền 17m3/s.

Ngày 9/6, mực nước hồ thủy điện Sơn La đạt 175,63m, cao hơn mực nước dâng bình thường 0,63m; mực nước hồ Lai Châu là 267,8m, cao hơn mực nước dâng bình thường 2,8m. Với mực nước này, các tổ máy của 2 hồ thủy điện Sơn La và Lai Châu đã có thể vận hành phát điện.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia dự tính, đến ngày 10/6, công suất nguồn điện miền Bắc sẽ có phần cải thiện và đưa vào vận hành trở lại tổng cộng khoảng 1000 MW.

Nguyên nhân là do một số khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa nên một số hồ thủy điện nhỏ có thêm nước để cải thiện phát điện. Bên cạnh đó, một số tổ máy nhiệt điện bị sự cố (Quảng Ninh, Nghi Sơn 1, Thái Bình 2) đã được khắc phục.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày mai (10/6), mưa ở miền Bắc sẽ giảm, chỉ còn cục bộ ở một số tỉnh vùng núi và ven biển phía Đông Bắc Bộ; các khu vực khác sẽ có nắng, có nơi nắng nóng.

Sau đó, từ khoảng ngày 12-15/6, một đợt mưa lớn khác sẽ xảy ra ở Bắc Bộ.

