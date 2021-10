Mưa lớn và nước biển dâng tại Tp.Sầm Sơn do ảnh hưởng bão số 8

Thứ Năm, ngày 14/10/2021 12:27 PM (GMT+7)

Bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, tuy nhiên vẫn gây mưa lớn và nước biển dâng tại bờ biển Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 13/10, bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão, tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Vì vậy, nguy cơ dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Riêng, tại khu vực biển Sầm Sơn có sóng to và nước biển dâng. Tuy nhiên, do bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên không gây thiệt hại nhiều về tài sản cho người dân.

Trong sáng nay, một số hàng quán ven biển đã mở cửa trở lại và hoạt động bình thường.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, đi vào khu vực tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40km/giờ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới nên tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to trong những ngày tới.

Người Đưa Tin ghi nhận một số hình ảnh tại biển Sầm Sơn trong sáng 14/10.

Bãi biển Sầm Sơn trong sáng nay.

Sóng to...

...kèm nước biển dâng cao lên sát mặt đường.

Ngư dân đưa thuyền nhỏ lên trên đường Hồ Xuân Hương...

... để tránh trú bão.

Sóng to...

...tràn cả vào khu vực nhà hàng của người dân.

Nước biển tràn cả lên đường Hồ Xuân Hương.

Đường Hồ Xuân Hương bị đào lên...

...để thoát nước.

Một số quán ăn...

...và nhà hàng dưới bãi biển đã mở cửa trở lại.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/mua-lon-va-nuoc-bien-dang-tai-tp-sam-son-do-anh-huong-bao-so-8-a53066...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/mua-lon-va-nuoc-bien-dang-tai-tp-sam-son-do-anh-huong-bao-so-8-a530669.html