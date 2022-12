Mưa lớn, 1 người mất tích, Quốc lộ 1 qua Thừa Thiên - Huế nhiều đoạn bị ngập

Lực lượng Cảnh sát PCCC - TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp cận hiện trường, tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích do lũ cuốn trôi. Khoảng 13 giờ ngày 2-12, Công an huyện Phú Lộc nhận được thông tin về việc có 1 người điều khiển môtô đi qua đoạn đồng Bầu Lát thuộc địa phận thị trấn Phú Lộc bị nước lũ cuốn mất tích nên triển khai xác minh, tìm kiếm.

Nước ngập Quốc lộ 1 qua Lộc Trì

Mưa lớn trong 24 giờ qua ở tỉnh Thừa Thiên – Huế, đặc biệt ở vùng núi Bạch Mã, huyện Phú Lộc nên nhiều khu vực hạ du bị ngập cục bộ, nhiều nhà dân bị nước tràn vào. Nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị ngập sâu, các phương tiện lưu thông gặp khó khăn. Cụ thể, đoạn Km 867 qua xã Lộc Trì ngập sâu khoảng 0,8 m; đoạn Km 866+900 đến Km 867+100 nước ngập 0,3-0,5 m.

Người và phương tiện đi lại khó khăn

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế, từ 13 giờ ngày 1 đến chiều 2-12, khu vực tỉnh này có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa tại huyện A Lưới đo được tại trạm A Đớt là 117,2 mm, trạm Hương Nguyên 139 mm, trạm Tà Lương 108 mm; tại huyện Nam Đông phổ biến từ 144,4 mm đến 153 mm; trạm hồ Hoa Mỹ (huyện Phong Điền) 172, 6 mm, trạm Cổ Bi: 173.2 mm, đặc biệt tại trạm Bạch Mã (Phú Lộc) lên đến 385,4 mm

Có đoạn ngập đến 0,8m

Theo dự báo, trong 6 giờ tới, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 30 - 80mm, có nơi trên 100mm

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối, vùng núi. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu đô thị và vùng trũng thấp; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ là cấp 1.

Nước ngập Quốc lộ 1 qua xã Lộc Trì

Trong khi đó, lực lượng chức năng hiện vẫn chưa tìm thấy sinh viên Hoàng Trung H. (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, SN 2002; quê tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) bị sóng cuốn trôi mất tích khi tắm tại bãi biển phường Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trước đó, chiều 1-12, H. cùng đoàn sinh viên trường với khoảng 42 người và một giảng viên đến bãi tắm này tham quan. Một nhóm sinh viên đi dọc bờ biển, trong đó một số xuống tắm đoạn gần bờ nhưng không may gặp sóng lớn nên 2 sinh viên bị sóng cuốn ra ngoài. Một trong 2 người gặp nạn đã may mắn bơi được vào bờ nhưng H. bị sóng cuốn ra xa mất tích.

