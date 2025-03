Mưa lớn lại sắp trút xuống toàn miền Bắc khi không khí lạnh tràn về?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ban ngày vẫn duy trì các khu vực trên cả nước.

Riêng khu vực Bắc Bộ, nắng nóng duy trì đến ngày 28/3 sau đó thay đổi hình thái thời tiết khi có đợt không khí lạnh tràn về. Từ đêm 28/3, đợt không khí lạnh tràn về khiến khu vực phía Bắc giảm nhiệt đột ngột.

Dự báo từ đêm 28-29/3, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và dông vài nơi. Từ 30/3-1/4 phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ khoảng đêm 28-29/3 có khả năng trời chuyển rét.

Thời tiết Hà Nội cũng thay đổi đột ngột từ đêm 28/3. Ngày 29-30/3, trời nhiều mây, có mưa và mưa rào, độ ẩm không khí từ 65-76%, thời tiết có thể xuất hiện nồm ẩm. Nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh từ 32-33 độ C xuống còn 17-21 độ C do ảnh hưởng từ không khí lạnh.

Từ 31/3-2/4 trời Hà Nội nhiều mây, không mưa. Nhiệt độ vẫn duy trì ở mức 16-22 độ C, trời rét. Từ ngày 3/4, nhiệt độ bắt đầu tăng dần đến cuối tuần.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ khoảng đêm 28/3-3/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Bắc Trung Bộ từ ngày 2/4 có mưa vài nơi.

Trước khi đón không khí lạnh vào cuối tuần, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có nắng mạnh.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế nắng nóng do chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam thổi từ vùng áp thấp phía Tây. Nhiều điểm mức nhiệt 35-36 độ.

Phía Nam nắng nóng cũng tiếp tục xảy ra vài nơi ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.

Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, Biên Hòa nắng nóng 35-36 độ. Còn TPHCM và các nơi khác nóng trong khoảng 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, cuối tuần miền Bắc có mưa do không khí lạnh tràn về.

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng miền Đông 34-36 độ.