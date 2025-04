Mùa hè năm nay sẽ có bao nhiêu đợt nắng nóng kỷ lục?

Nắng nóng có thể lên trên 42 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ như: Phù Yên (Sơn La) 39.4 đô, Hòa Bình 39.5 độ, Cao Bằng 39.1 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38.2 độ, Ayunpa (Gia Lai) 38.3 độ,… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Từ nay đến tháng 7 sẽ có khoảng 4-6 đợt nắng nóng diện rộng. Ảnh: Tuấn Anh

Ngày 21/4, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%; khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Ngày 22/4, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ngày 21-22/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Nắng nóng ở Bắc Bộ kéo dài đến khoảng ngày 23/4. Từ khoảng ngày 24/4, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài.

Ông Nguyễn Văn Hưởng Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo khu vực Bắc Bộ sẽ có khoảng 4-6 đợt nắng nóng diện rộng từ tháng 4 đến tháng 7. Khu vực Đông Bắc Bộ sẽ trải qua 6-8 đợt nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8. Khu vực Trung Bộ sẽ có khoảng 8-10 đợt nắng nóng trong các tháng từ tháng 4 đến tháng 8, với nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ có thể lên đến 38-41 độ C và tại Trung Bộ là 39-42 độ C.

Mặc dù ENSO duy trì trạng thái trung tính, nhưng điều này không có nghĩa là thời tiết ở Việt Nam sẽ dịu đi. Nền nhiệt toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục, và nắng nóng kỷ lục vẫn có thể xảy ra cục bộ tại Việt Nam. Theo dự báo, mùa hè năm nay ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ đến muộn hơn so với mọi năm, nhưng nhiệt độ lại có thể cao hơn.

Từ tháng 4 đến tháng 9, dự báo sẽ có khoảng 11-13 đợt nắng nóng, trong đó có 4-6 đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với mức nhiệt vượt quá 37 độ C. Cao điểm của nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ rơi vào tháng 6-7, và không loại trừ khả năng xảy ra nắng nóng kỷ lục ở một số khu vực.

Nam bộ nắng nóng trên 40 độ

Nam Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng, đặc biệt gay gắt ở miền Đông với nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, tình trạng này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 25/4, sau đó có xu hướng thu hẹp.

Tuy nhiên, từ ngày 22/4 trở đi, khu vực sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý, đợt mưa chuyển mùa có khả năng tăng cả về diện và lượng trong khoảng ngày 25 - 27/4. Trong cơn dông, nguy cơ cao xảy ra gió giật mạnh, lốc, sét và mưa đá.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, nắng nóng năm nay tại Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện muộn hơn và có số ngày ít hơn so với trung bình nhiều năm, cũng như so với cùng kỳ năm 2024. Dự báo từ tháng 5, nắng nóng có khả năng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Các chuyên gia cảnh báo, nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm thấp và gió Tây Nam có thể gây ra hiệu ứng phơn, làm tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng. Bên cạnh đó, cần đề phòng tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý rằng, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ C so với nhiệt độ dự báo do ảnh hưởng của các bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa. Người dân cần chủ động có các biện pháp bảo vệ sức khỏe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này.