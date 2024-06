Mưa 400-500mm ở Hà Giang và Quảng Ninh không có gì bất thường

Thông tin về đợt mưa vừa qua cũng như đợt mưa sắp tới ở Bắc bộ, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ chiều qua mưa ở miền Bắc đã giảm dần, chỉ còn cục bộ một số nơi mưa xấp xỉ 100 mm.

Từ hôm nay 11/6, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày lên 35 độ C. Đến ngày 14/6, miền Bắc lại mưa lớn diện rộng, dự báo kéo dài đến 17/6, tâm mưa ở trung du và vùng núi.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ đêm 8/6 đến nay miền Bắc xuất hiện hai tâm mưa ở Đông Bắc Bộ và Tây Bắc. Ở Đông Bắc Bộ, khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng mưa 200-300 mm, riêng Quảng Hà và Móng Cái xấp xỉ 400 mm.

Phương tiện tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT TP Uông Bí bị chìm trong biển nước mưa

Ở vùng núi phía Bắc, tâm mưa là Hà Giang, phổ biến 100-200 mm, riêng Vị Xuyên mưa gần 450 mm. Mực nước sông Lô tại Hà Giang đã đạt đỉnh trên BĐ3, đến 16h ngày 10/6 nước rút còn BĐ2; sông Gâm tại Bắc Mê trên BĐ3 là 0,7 m.

Theo chuyên gia khí tượng, so với cùng kỳ tháng 6, lượng mưa trên thuộc diện lớn, nhưng không bất thường do vẫn đang trong giai đoạn chuyển mùa và chịu tác động của những đợt không khí lạnh.

Hôm nay 11/6, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 12/6, khu vực phía Đông Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Nắng nóng ở Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 14/6 do xuất hiện trở lại của mưa giông, ở khu vực Trung bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

