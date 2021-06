Một tiệm internet ở Sài Gòn đóng cửa nhưng bên trong có 41 người chơi game

Chủ Nhật, ngày 20/06/2021 08:07 AM (GMT+7)

Ngày 19-6, UBND phường Phước Long B, TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một chủ tiệm internet - điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử - cùng 46 trường hợp do vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn. Điều đáng nói là sau khi bị xử phạt hành chính, điểm kinh doanh này tiếp tục cố tình tái phạm.

Trước đó, qua tin báo của quần chúng nhân dân, vào đêm 14-6, Công an phường Phước Long B phối hợp với tổ kiểm tra liên ngành của phường kiểm tra tiệm internet “Lộc Phạm” nằm trên đường 147, khu phố 3, phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, do Phạm Tấn Lộc (SN 1990) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa trước tiệm này đóng kín nhưng bên trong chủ quán vẫn tổ chức kinh doanh dịch vụ, có 41 người đang chơi game. Tổ công tác đã test ma túy và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với những trường hợp này. Qua test nhanh tất cả đều âm tính ma túy và đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19.

UBND phường Phước Long B đã lập biên bản xử phạt 15 triệu đồng và giữ giấy phép đối với chủ tiệm Internet về hành vi "Không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19" được quy định tại điểm C, khoản 3 điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, ban hành 41 quyết định xử phạt mức 2 triệu đồng/1 trường hợp với hành vi vi phạm hành chính của các đối tượng tham gia chơi game được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ; 1 trường hợp dưới 16 tuổi áp dụng hình thức phạt cảnh cáo.

Công an phường Phước Long B cho biết, mặc dù chính quyền địa phương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép kinh doanh để tiếp tục xử lý, nhưng vào tối 18-6, công an tiếp tục đến kiểm tra thì Phạm Tấn Lộc lại có hành vi bất chấp lệnh cấm, tổ chức cho 5 thanh niên vào tiệm chơi game. Lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ phương tiện, lập biên bản và bàn giao cho UBND phường ra quyết định xử phạt hành chính.

Ông Trần Văn Mau – Chủ tịch UBND phường Phước Long B cho biết “hành vi vi phạm pháp luật của chủ tiệm Internet “Lộc Phạm” là ngoan cố, bất chấp pháp luật, hôm trước bị bắt thì hôm sau tiếp tục vi phạm. Việc này UBND phường đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục có biện pháp xử lý thật nghiêm, không để tái phạm nhằm răn đe, giáo dục chung”.

