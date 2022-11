Một phó giám đốc sở tỉnh Cao Bằng bị khởi tố vì vi phạm khi làm chủ tịch huyện

Ông Nguyễn Ích Chánh tại thời điểm cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố.

Ngày 7/11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Ích Chánh (SN 1972) - hiện là Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng, cựu Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020, ông Chánh là Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc đã để xảy ra các sai phạm trong thực hiện một số gói thầu xây dựng cơ bản gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã thực hiện Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Chánh, qua đó thu giữ một số tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Trước đó, tháng 7/2022, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Xuyến - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bảo Lạc về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ do các sai phạm trong việc thực hiện các gói thầu tư vấn, giám sát của một số công trình xây dựng cơ bản gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cao Bằng theo dõi, chỉ đạo.

Hiện Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/mot-pho-giam-oc-so-tinh-cao-bang-bi-khoi-to-vi-vi-pham-khi-lam-chu-ti...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/mot-pho-giam-oc-so-tinh-cao-bang-bi-khoi-to-vi-vi-pham-khi-lam-chu-tich-huyen-a579118.html