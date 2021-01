Một loạt lãnh đạo sở, quận, huyện bị Chủ tịch Hà Nội phê bình

Thứ Tư, ngày 13/01/2021 18:37 PM (GMT+7)

Lãnh đạo 4 sở vắng mặt không có lý do, 14 sở và các quận, huyện ra về không báo cáo chủ trì hội nghị vừa bị Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phê bình.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 88 chấn chỉnh việc thực hiện chế độ đi họp.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phê bình lãnh đạo 4 sở, các quận, huyện vắng mặt (không có lý do) và lãnh đạo 14 sở, các quận, huyện ra về không báo cáo chủ trì hội nghị tại Hội nghị phối hợp hoạt động xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị vững mạnh toàn diện và an toàn giao thông TP Hà Nội với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn năm 2021-2022, diễn ra ngày 15-12-2020, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng đơn vị, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thực hiện nghiêm túc Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 9-11-2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước và chủ đề công tác của TP Hà Nội năm 2021 là "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển".

Công văn cũng nêu rõ Văn phòng UBND TP Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND TP có hình thức xử lý cụ thể đối với các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 9-11-2018 của Thủ tướng Chính phủ và chủ đề công tác năm 2021 của TP.

