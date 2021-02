Một học sinh lớp 10 làm giả văn bản của tỉnh về ngày đi học lại sau nghỉ Tết

Thứ Ba, ngày 16/02/2021 22:00 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện một học sinh dùng phần mềm photoshop chỉnh sửa văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên.

Ngày 16/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phát hiện trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh văn bản giả mạo văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học sinh đi học trở lại từ thứ Tư, ngày 17/2/2021.

Đáng chú ý, trong văn bản giả mạo, ngày đi học trở lại 17/2/2021 đã bị chỉnh sửa thành ngày 1/3/2021. Thông tin giả mạo nêu trên khiến nhiều phụ huynh, học sinh hoang mang, không biết đâu là thông tin chính xác.

Văn bản bị chỉnh sửa ngày đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chính vì vậy, lực lượng An ninh mạng (thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ) đã phối hợp với Công an các địa phương nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Công an TP.Bảo Lộc triệu tập 4 học sinh đang học tại các trường THPT trên địa bàn TP.Bảo Lộc để làm rõ hành vi chỉnh sửa văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng và đăng tải lên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, N.H.L (áo khoác đen) đã thừa nhận hành vi làm giả văn bản.

Qua quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định N.H.L (sinh năm 2005, học sinh lớp 10, tại TP.Bảo Lộc) là đối tượng làm ra văn bản giả mạo nêu trên.

Tại cơ quan công an, N.H.L khai nhận đã tải từ mạng Internet hình ảnh văn bản 969 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học sinh đi học trở lại từ thứ tư ngày 17/2/2021. Sau đó, N.H.L dùng công cụ photoshop để chỉnh sửa ngày 17/2/2021 thành ngày 1/3/2021, rồi gửi văn bản đã qua chỉnh sửa cho nhóm chat bạn bè, với mục đích trêu đùa.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

