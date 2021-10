Một căn nhà và phao hàng hải có chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế

Thứ Hai, ngày 25/10/2021 13:00 PM (GMT+7)

Sóng biển đã đẩy một căn nhà nổi cùng 2 phao hàng hải, trong đó một phao có chữ Trung Quốc, trôi dạt vào bờ biển tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngày 25-10, một nguồn tin cho biết Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tới hiện trường ghi nhận, điều tra về vật thể trôi dạt vào bờ biển TDP Hải Tiến, phường Thuận An sau khi nhận được trình báo của địa phương này.

Chiếc phao nổi hàng hải khá nguyên vẹn, có chữ và số điện thoại Trung Quốc trôi vào bờ biển Thuận An

Trước đó, vào sáng 24-10, sóng biển đã đẩy một vật thể có hình dạng giống phao báo hiệu hàng hải dạng nổi dạt lên bãi cát khu vực này. Chiếc phao được thiết kế bằng sắt, dưới là ụ nổi hình khối có đường kính hơn 1 m, sơn màu vàng; xung quanh nhiều ký tự giống chữ Trung Quốc màu xanh, kèm số điện thoại +86.532. Theo một số người, số +86 là mã vùng quốc tế của Trung Quốc, còn số 532 là mã vùng của Qingdao – Shandong (một khu vực thuộc Trung Quốc). Bên trên khối phao còn có hệ thống dây điện, trụ đèn và đèn hàng hải.

Hệ thống đèn cảnh báo rơi ra từ phao hàng hải có chữ Trung Quốc

Trong ngày 24-10, tại khu vực bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang - xã tiếp giáp với Thuận An, sóng biển cũng đánh dạt vào bờ một căn nhà và một phao báo hiệu hàng hải.

Căn nhà vẫn đứng vững khi trôi dạt vào bờ biển

Căn nhà bị đánh dạt vào bờ biển đang sạt lở ở thôn Tân An, xã Phú Thuận được thiết kế vững chắc bằng khung sắt, nổi trên mặt nước vì có hệ thống phao phía dưới. Căn nhà này có hình chữ nhật, rộng khoảng 15m2, bên trên lợp bằng mái tôn màu xanh, trông còn nguyên vẹn.

Căn nhà trôi dạt và mắc kẹt vào khu vực biển bị sạt lở

Nhà thiết kế như một chòi canh, sàn lót ván và được chia làm 2 khu vực: phía trước là phần hiên, có lan can, xung quanh không che chắn; phía sau được che bằng tôn (mặt trước không còn), bên trong có một chiếc giường 2 tầng. Theo UBND xã Phú Thuận, trong căn nhà này không có người cũng như vật dụng gì còn sót lại.

Theo người dân khu vực này, tại Thừa Thiên - Huế, những người nuôi trồng thủy sản trên sông, phá Tam Giang dù có dựng phao bè làm chòi canh nhưng không kiên cố, thiết kế kiểu như căn nhà trôi dạt vào bờ nêu trên. Vì vậy, có thể sóng biển cao trong những ngày qua đã đẩy căn nhà này từ nơi khác tới.

Một bộ phận phao nổi hàng hải trôi dạt vào bờ biển xã Phú Thuận

Cách căn nhà tầm 1km, tại bờ biển thôn An Dương, xã Phú Thuận, một vật thể dạng hình khối, rất giống với phao nổi báo hiệu hàng hải cũng trôi dạt vào.

Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh các vật thể này.

Trong 3 ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động mạnh nên ở Thừa Thiên - Huế có mưa to, mưa rất to trên diện rộng, biển động dữ dội, triều cường dâng cao.

