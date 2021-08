Mỗi hộ gia đình ở TP Hồ Chi Minh gặp khó khăn do COVID-19 được hỗ trợ 1,5 triệu đồng

Thứ Bảy, ngày 28/08/2021 17:06 PM (GMT+7)

Đây là thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết khi trả lời câu hỏi của người dân tại chương trình livestream “Dân hỏi – Thành phố trả lời”.

Ngày 28/8, Sở Thông tin - Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, trong các chương trình livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời” những ngày qua, người dân vẫn đặt nhiều câu hỏi về chi trả tiền trợ cấp, phát túi an sinh.

Chương trình đã phát sóng trực tiếp số thứ 4 trên Fanpage của Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh và Fanpage của một số cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội.

Chương trình livestream “Dân hỏi – Thành phố trả lời” luôn thu hút đông người quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi liên quan đến sự hỗ trợ của thành phố. (Ảnh chụp màn hình).

Tối 27/8, chương trình được phát sóng trực tiếp mang chủ đề “Trả lời trực diện những câu hỏi của người dân về chi trả tiền trợ cấp, phát túi an sinh” với sự tham gia của các khách mời: ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mở đầu chương trình, MC Quyền Linh cho hay, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã có chỉ đạo, 1 triệu túi an sinh phải được phát trong tuần này. Cùng với đó, đến ngày 27/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã trao 700.000 túi an sinh đến người dân.

Hệ thống MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phát lương thực, thực phẩm cho người dân ở trọ tại quận 12.

Về vấn đề này, ông Phạm Đức Hải cho biết, từ ngày 25/6, TP Hồ Chí Minh có gói đầu tiên hỗ trợ lao động tự do, đến ngày 6/8 mở rộng hơn (đợt 2 là 1,5 triệu/hộ); và từ ngày 23/8 – 6/9, do Thành phố quy định siết chặt việc ra đường nên Thành phố mở rộng hơn đối tượng được nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19. Ông Hải lấy ví dụ, như trường hợp người dân khi chưa xảy ra dịch, đi làm thu nhập 6 triệu/tháng, nhưng từ 23/8 phải ở nhà mà khó khăn thì Thành phố gọi chung là “hộ khó khăn do COVID-19”.

“Hễ ai khó khăn do dịch COVID-19 thì coi như được hỗ trợ, sinh viên cũng được hỗ trợ. Tuy nhiên, trong bối cảnh này ai cũng đều khó khăn, mỗi người hãy “thắt lưng buộc bụng”, “đồng cam cộng khổ”, hai điều đó là hết sức quan trọng. Mình đã khổ rồi, nhưng chưa khổ hơn người khác, thì hãy nhường”, ông Hải chia sẻ.

“Nếu người nào hỏi ai nói thì nói rằng anh Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố nói. Nếu địa phương nào không thực hiện là vi phạm Công văn 2870 của UBND Thành phố”, ông Hải nhấn mạnh.

Để hỗ trợ người dân, trong ngày 26/8, Thành phố đã lập đội hình shipper tình nguyện với 700 thành viên. Mỗi phường, thị trấn có tối thiểu 2 shipper tình nguyện, mỗi xã 3 shipper tình nguyện tham gia chuyển gói an sinh gồm lương thực, thực phẩm… đến hộ dân và chốt bảo vệ vùng xanh.

