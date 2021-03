Mời chủ kênh YouTube Thơ Nguyễn làm việc, chặn kênh nếu không hợp tác

Thứ Năm, ngày 11/03/2021 18:38 PM (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã gỡ những nội dung vi phạm và mời chủ kênh YouTube Thơ Nguyễn lên làm việc vì đăng tải video có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan.

Ngày 11/3, ông Lê Quang Tự Do, Cục phó Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho hay, Cục đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an (Cục A03 - Cục An ninh Chính trị nội bộ) mời chủ kênh Tik Tok và YouTube Thơ Nguyễn lên làm việc sau khi đăng tải video có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan như tuyên truyền bùa ngải, búp bê Kumanthong.

Hình ảnh Thơ Nguyễn và búp bê được được đăng tải lên Tik Tok và YouTube

Qua tìm hiểu thông tin, phía Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã gọi điện và gửi email cho kênh Thơ Nguyễn nhưng hiện vẫn chưa liên hệ được. Trước mắt, Cục đã yêu cầu Tik Tok và YouTube gỡ những nội dung vi phạm liên quan đến tài khoản Thơ Nguyễn.

Phía Tik Tok sau khi trao đổi đã cho gỡ nội dung và tạm dừng kênh này. Về phía YouTube, Cục cũng đã gửi yêu cầu và báo chặn video có nội dung không phù hợp của Thơ Nguyễn.

Trong trường hợp cơ quan chức năng không liên hệ được với chủ kênh Thơ Nguyễn hoặc chủ kênh không làm việc với cơ quan chức năng, cố tình không nhận liên hệ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử sẽ đề nghị Google chặn kênh YouTube Thơ Nguyễn.

Phía Google cũng ủng hộ chặn những kênh có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan hoặc có thể không trả tiền quảng cáo cho những kênh đó.

Ông Do cho biết thêm, chủ kênh Thơ Nguyễn ở trong Bình Dương, dù rất nổi tiếng nhưng chỉ hoạt động dưới danh nghĩa cá nhân, không có đăng ký. Tuy nhiên, Bộ Thông tin - Truyền thông cùng Bộ Công an có đủ khả năng và công cụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý. Dù các YouTuber hoạt động cá nhân, không đăng ký, cơ quan quản lý Nhà nước vẫn có thể kiểm soát và xử lý nếu có sai phạm.

Trước đó, trong 2 ngày 25 và 27/2, TikToker Thơ Nguyễn (gần 950.000 lượt theo dõi) có đăng tải 2 clip có nội dung về búp bê với nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan. Các clip này sau đó tiếp tục được Thơ Nguyễn đăng tải trên kênh YouTube cá nhân có tên Thơ Nguyễn và vấp phải nhiều phản ứng.

Kênh YouTube Thơ Nguyễn nhiều năm nay cũng nổi tiếng với các video nội dung hướng tới người xem nhỏ tuổi. Hiện kênh này có hơn 8,7 triệu lượt đăng ký.

