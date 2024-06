Mở lối cho những phận người 'vô danh' ở TP.HCM - Bài 1: 'Vô danh' từ đời ông đến đời cháu

Con không được khai sinh vì mẹ không có CCCD Khác với trường hợp của anh Quốc, chị Võ Thị Mỹ Liên (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) gần ba năm nay phải chạy vạy khắp nơi tìm cách làm giấy khai sinh cho con gái hơn ba tuổi của mình. Thế nhưng đến nay mọi cố gắng của người mẹ này vẫn chưa có kết quả. Chị Liên kể chị sinh ra và lớn lên ở quận 4. Từ nhỏ đến nay chị chỉ được cấp giấy khai sinh bởi gia đình chị không có nhà để nhập khẩu vào nên mẹ chị và đứa em dù đã lớn tuổi nhưng không được cấp CCCD. Năm 2018, chị và chồng cưới nhau nhưng không thể đăng ký kết hôn được vì chị không có CCCD. Chị Võ Thị Mỹ Liên cùng con gái đã ba tuổi nhưng chưa có giấy khai sinh. Ảnh: NGUYỄN HIỀN “Dù cưới nhau rất nhiều năm nhưng tôi vẫn chưa dám có con bởi tôi sợ sinh con ra lại giống như tôi, không làm được giấy tờ tùy thân. Năm 2021, có người hướng dẫn tôi về công an phường nơi tôi từng sinh sống xin xác nhận chưa có CCCD. Sau đó, tôi mang về quê chồng ở huyện Lộc Ninh (Bình Phước) để nhập khẩu. Dù công an nơi đây đã tiếp nhận nhưng chỉ trả lời chờ xác minh thêm vì tôi không sinh sống ở địa chỉ yêu cầu đăng ký thường trú” - chị Liên chia sẻ. Nghĩ rằng mình sắp được đăng ký thường trú và làm được CCCD nên vợ chồng chị Liên quyết định sinh con. Tháng 8-2021, chị sinh một bé gái ở BV Từ Dũ. Do chị Liên không có CCCD nên BV chỉ cấp giấy ra viện, không cấp giấy chứng sinh. Chị Liên nghẹn ngào: “Giờ mong ước lớn nhất của tôi là được làm giấy khai sinh cho con tôi để cháu được cấp thẻ BHYT, được đến trường như bao đứa trẻ khác. Để con tôi có giấy khai sinh, dù hướng dẫn tôi đi đến đâu, cần làm gì, khó khăn mấy tôi cũng làm”.