Sư Minh Tuệ đã được Công an Gia Lai làm CCCD sau khi dừng đi bộ khất thực

Ngày hôm qua, trên mạng xã hội Facebook đăng tải nhiều hình ảnh về việc ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) được làm CCCD sau khi dừng việc đi bộ khất thực và nhận được sự quan tâm của dư luận.

Hình ảnh sư Minh Tuệ làm CCCD được đăng tải lên mạng xã hội.

Trước thông tin này, trao đổi với PV PLO, một lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, việc làm CCCD cho ông Lê Anh Tú do lực lượng Công an tỉnh Gia Lai thực hiện.

Ông Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, như PLO đã thông tin, khi sư Minh Tuệ đang khất thực đi qua địa phận Thừa Thiên Huế, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông về việc Nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.

Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội.

Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực.

