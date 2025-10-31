Miền Trung vẫn mưa lớn, có nơi trên 500mm

Tâm mưa dịch lên Nghệ An - Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (31/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30/10 đến 3h ngày 31/10 cục bộ có nơi trên 130mm như: trạm Hồ Thượng Sông Trí (Hà Tĩnh) 266.6mm, trạm Ba Đồn (Quảng Trị) 346.0mm, trạm Khâm Đức (Tp. Đà Nẵng) 116.6mm,…

Mưa lớn ở miền Trung còn diễn biến phức tạp.

Từ sáng sớm 31/10 đến hết đêm 1/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 500mm. Từ đêm 31/10 đến hết đêm 01/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, ngày 31/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>70mm/3h).

Ngày và đêm 2/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/11. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cục Khí tượng Thủy văn nhận định từ nay đến 4/11, miền Trung tiếp tục mưa lớn diện rộng do tác động của không khí lạnh tăng cường, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và nhiễu động gió đông trên độ cao 1.500-5.000 m.

Mưa sẽ chia làm hai giai đoạn. Từ nay đến ngày 1/11, mưa tập trung ở Nghệ An đến bắc Quảng Trị với tổng lượng 200-300 mm, cục bộ trên 600 mm.

Từ đêm 1/11 đến 4/11, mưa có thể tập trung ở Hà Tĩnh - Quảng Ngãi. Cơ quan khí tượng nhận định đợt mưa này hiện chưa có dấu hiệu cực đoan như giai đoạn 27-29/10. Tuy nhiên, dự báo xa của các mô hình chưa có độ tin cậy cao, cần tiếp tục theo dõi.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ trên sông từ Nghệ An đến Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Gianh (Quảng Trị) đang lên, các sông từ thành phố Huế đến Đà Nẵng đang xuống.

Mực nước lúc 1 giờ ngày 31/10 trên các sông như sau: Trên sông Gianh tại trạm Mai Hóa là 4,84m, dưới báo động (BĐ)2 0,16m. Trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 3,69m, trên (BĐ)2 0,69m. Trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,50m, dưới BĐ2 0,50m. Trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa là 8,39m, trên BĐ2 0,39m. Trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu là 4,15m, trên BĐ3 0,15m.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Gianh tiếp tục lên và sẽ đạt đỉnh ở dưới mức BĐ3, sau đó xuống dần và ở trên mức BĐ2 0,6m; trên sông Bồ và sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2 0,2-0,3m, sông Hương xuống mức BĐ2; sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2 0,3m. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống và ở mức BĐ1- BĐ2.

Từ hôm nay (31/10) đến ngày 5/11, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2- BĐ3, có sông trên mức BĐ3, hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1-BĐ2.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại thành phố Đà Nẵng giảm dần, ngập lụt tại thành phố Huế tiếp tục giảm nhanh trong 1-2 ngày tới; nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng (thông tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.

Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa.