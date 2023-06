Miền Bắc sắp hứng đợt mưa lớn nhiều ngày, có nơi trên 200mm

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (21/6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc, hội tụ gió trên mực 1.500m duy trì trên khu vực Bắc Bộ.

Từ chiều tối ngày mai (22/6), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm); riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ chiều và tối ngày 22/6 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Mưa dông sẽ khiến nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc. Ảnh minh họa

Đặc biệt, cơ quan khí tượng nhận định, giai đoạn từ chiều tối và đêm 23-25/6, ở Bắc Bộ khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Từ 27-29/6, mưa vẫn xuất hiện vào chiều tối và đêm ở Bắc Bộ nhưng mưa có xu hướng giảm dần, chỉ còn rải rác.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Còn về nắng nóng, dự báo, trong ngày mai (22/6), Bắc Bộ còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ 23/6, khi nhưng cơn mưa lớn xuất hiện, nắng nóng giảm dần, mức nhiệt hạ từ 3-5 độ C.

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng vẫn tiếp diễn, có nơi đến đặc biệt gay gắt. Ngày 22-23/6, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ ngày 24/6, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Từ 25-30/6, chiều tối và đêm, khu vực này có mưa rào và giông rải rác; riêng Thanh Hóa và Nghệ An từ đêm 23-27/6, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

