Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, trời chuyển mưa rét

Một đợt không khí lạnh mạnh tràn về khiến các tỉnh Bắc Bộ chuyển mưa, có nơi mưa to, trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 22 và ngày 23/3, Bắc Bộ sẽ đón một bộ phận không khí lạnh mạnh tràn về gây mưa rào và dông rải rác.

Miền Bắc sắp chuyển mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa.

Mưa to nhất sẽ tập trung ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Khu vực đồng bằng có mưa nhưng không to.

Nhiệt độ sẽ giảm rõ rệt trong ngày Khí tượng thế giới 23/3. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở đồng bằng phổ biến 17-19 độ C, vùng núi 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất nằm trong ngưỡng 20-23 độ C.

Trước khi không khí lạnh tràn về thì từ nay (19/3) đến 22/3, Bắc Bộ sẽ giảm mây, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều có nắng và tăng nhiệt.

Phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ xuất hiện những điểm nắng nóng trên 35 độ C, còn lại nhiệt độ phổ biến 30-33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Từ Trung Trung Bộ trở vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết cuối tuần phổ biến ngày trời nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ C, từ chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác.

