Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cường độ mạnh nhất đầu mùa, có nơi giảm 6-10 độ C

Thứ Ba, ngày 08/10/2019 18:37 PM (GMT+7)

Đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến miền Bắc trời trở rét, vùng núi rét đậm, nhiệt độ có nơi giảm từ 6-10 độ C.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa. Ảnh minh họa.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết, hiện nay, theo các đánh giá và nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khả năng cao vào cuối tuần này (ngày 12-13/10) sẽ có một đợt gió mùa đông Bắc ảnh hưởng đến các tỉnh, thành miền Bắc nước ta.

Từ khoảng đêm 12/10 (thứ Bảy), gió mùa đông bắc đã bắt đầu tác động yếu đến vùng núi Bắc Bộ gây mưa dông rải rác cho khu vực này. Tuy nhiên, phải sang ngày 13/10 (Chủ nhật), không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các ngày sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc miền Trung.

“Đây là một đợt gió mùa đông bắc khá mạnh. Nhận định sơ bộ tại thời điểm này cho thấy, nền nhiệt độ có thể giảm khoảng 6-10 độ C ở vùng núi khiến trời trở rét, 3-6 độ C ở vùng đồng bằng khiến trời trở lạnh”, ông Năng chia sẻ.

Cụ thể hơn, nhiệt độ thấp nhất trong đợt gió mùa đông bắc này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) có khả năng giảm xuống mức 19-22 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ là 15-18 độ C, một số nơi ở vùng núi cao như Mẫu Sơn, Sa Pa, Tam Đảo nhiệt độ thấp nhất có thể giảm xuống dưới 12 độ C.

Ông Năng cho biết thêm, đợt gió mùa đông bắc này sẽ gây mưa dông rải rác cho khu vực Bắc Bộ, riêng các tỉnh/thành Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Nam do tác động của gió đông bắc kết hợp với địa hình nên có khả năng mưa to, có nơi mưa rất to từ đêm 13/10 và kéo dài đến ngày 15-16/10.

Gió mùa đông bắc lần này không chỉ gây mưa nhiều nơi và giảm nhiệt độ trên đất liền mà trên các vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 từ đêm ngày 13/10 và kéo dài 2-3 ngày sau đó.