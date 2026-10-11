Miền Bắc có xuất hiện rét đậm rét hại trong thời gian tới?

Nền nhiệt cao hơn, đề phòng bão đổ bộ đất liền

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến giữa tháng 11, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,0-2 độ C; trong đó nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa – TP. Huế phổ biến cao hơn 1,5-2,5 độ C, có nơi cao hơn.

Tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn 10- 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; các khu vực còn lại phổ biến thấp hơn từ 20-40% trung bình nhiều năm, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có nơi thấp hơn 40-50%.

Không khí lạnh 1 tháng tới hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Ảnh: Tuấn Anh

Bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên không loại trừ khả năng ảnh hưởng đất liền Việt Nam. Trung bình nhiều năm, bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông là 2,0 cơn, trong đó đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,8 cơn).

Trong thời kỳ dự báo, mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện và tập trung nhiều hơn ở khu vực Trung Bộ. Không khí lạnh có khả năng xảy ra ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Tháng qua ghi nhận nhiều kỷ lục nhiệt độ và lượng mưa

Ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong thời kỳ 11/9-10/10, trên khu vực Biển Đông đã xuất hiện 1 áp thấp nhiệt đới vào ngày 12/9. Chiều 13/9, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền khu vực Quảng Trị, tối cùng ngày, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị, sau đó tiếp tục di chuyển sang khu vực Trung Lào suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Trong thời kỳ 11/9-10/10/2026, tại khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện 4 đợt mưa từ ngày 09-11/9, 14-18/9, 23-24/9 và ngày 04-05/10. Đáng chú ý là đợt mưa từ ngày 14-18/9, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m cùng với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới nên từ ngày 14-17/9 ở khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa vừa mưa to, riêng tại khu vực các tỉnh tại Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và Tp. Bắc Ninh có tổng lượng mưa (TLM) phổ biến trong khoảng 300-500mm, có nơi trên 600mm. Khu vực Trung Bộ xảy ra 2 đợt mưa diện rộng như sau: Trong thời kỳ 11/9-10/10/2026, một số trạm khí tượng đã quan trắc được giá trị lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử (GTLS) cùng thời kỳ.

Trong tháng qua, khu vực Bắc Bộ xuất hiện 1 đợt nắng nóng diện rộng. Đáng chú ý, đợt nắng nóng từ ngày 28/9-2/10 tại khu vực Bắc Bộ đã ghi nhận 50 giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, ngoài ra cũng ghi nhận một số trạm khí tượng quan trắc được các giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử tại các khu vực còn khác trên cả nước.

Tháng qua cũng xảy ra 2 đợt không khí lạnh, cụ thể, đợt không khí lạnh vào ngày 10/9, đã gây mưa to diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to ở Bắc Bộ; nhiệt độ trung bình ngày giảm 1,5-3,5 độ C tại các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; tại trạm Bạch Long Vĩ quan trắc gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 trong ngày 11-13/9. Đợt KKL vào đêm ngày 4/10, đã gây ra mưa, mưa vừa diện rộng, có nơi mưa to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An, sau đó vùng mưa mở rộng xuống phía Nam; nhiệt độ trung bình ngày giảm 2,0-4,00C tại Bắc Bộ và Thanh Hóa đến TP. Huế, tại trạm Bạch Long Vĩ quan trắc gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 trong ngày 5- 6/10.

Nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,0 độ C, có nơi cao hơn. Tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Cao nguyên Trung Bộ ở mức thấp hơn từ 20-50%, có nơi thấp hơn 50-70% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các khu vực còn lại trên cả nước đều ở mức cao hơn từ 30-70% so với trung bình nhiều năm; đặc biệt tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa-Nghệ An, Quảng Ngãi và một số nơi ở miền Đông Nam Bộ có tổng lượng mưa cao hơn từ 100-180% so với trung bình nhiều năm.