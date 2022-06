Miền Bắc có thể đón một đợt mưa rất lớn, kéo dài

Mưa bắt đầu từ đêm 5/6, dự báo có thể kéo dài đến 10/6 với cường độ mưa vừa, mưa to và rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (03/6) ở Bắc Bộ đang có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to do không khí lạnh nén rãnh áp thấp.

Dự báo, từ chiều tối và đêm ngày 5/6 đến ngày 10/6, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Từ ngày 11/6, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Mưa dông ở vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài sau đó.

Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm 5/6 đến ngày 10/6 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc tiếp tục đón một đợt mưa rất lớn. Ảnh: Như Ý.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trước đó, các tỉnh miền Bắc vừa trải qua một tháng 5 mưa nhiều hiếm thấy trong lịch sử. Trong đó chỉ riêng trận mưa từ sáng sớm ngày 21/5 đến 24/5 ở miền Bắc có lượng mưa cao hơn 30-50% tổng lượng mưa trung bình tháng 5 của những năm trước.

Nhiều kỷ lục mưa đã được thiết lập như tại Tam Đảo, lượng mưa 4 ngày lên tới 808mm, là lượng mưa cao nhất trong tháng 5 từ trước tới giờ. Chỉ riêng 23/5 khu vực này có mưa rất lớn 464mm/ngày. Đây là lượng mưa ngày lớn nhất ghi nhận tại Tam Đảo từ năm 1962 tới nay, lượng mưa ngày kỷ lục trước đó là 379mm/ngày ghi nhận vào ngày 25/8/2003. Tại Hà Nội, trận mưa chiều 29/5 cũng thiết lập kỷ lục lịch sử.

Dự báo, trong tháng 6, miền Bắc tiếp tục mưa nhiều tổng lượng mưa cao hơn 10- 25% so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Tây Bắc và vùng núi Việt Bắc có nơi cao hơn khoảng 30-40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

