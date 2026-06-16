Mặt đường bất ngờ hư hỏng nặng sau tiếng nổ lớn

Theo nhận định ban đầu của người dân sống gần khu vực này, thời điểm xảy ra sự cố, trên địa bàn có mưa kèm sấm sét và xuất hiện tiếng nổ lớn. Nguyên nhân là do có thể do sét đánh và cũng không loại trừ khả năng mặt đường bị ảnh hưởng do tác động của thời tiết cực đoan hoặc hiện tượng co ngót vật liệu khi nhiệt độ thay đổi đột ngột, gây nứt vỡ kết cấu mặt đường. Sự cố xảy ra không có phương tiện lưu thông, nên không gây thiệt hại về người.

Mặt đường bị hư hỏng sau tiếng nổ

Sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý tuyến đã có mặt tại hiện trường, tổ chức căng dây, cắm biển cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc và khẩn trương sửa chữa đoạn đường bị hư hỏng.