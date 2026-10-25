Mãn nhãn màn khai hỏa của xe tăng Lữ đoàn 26
Những chiếc xe tăng Lữ đoàn 26 đồng loạt khai hỏa trên thao trường, thể hiện bản lĩnh và khả năng hiệp đồng của các kíp xe.
Tiểu đoàn 21, Lữ đoàn 26 vừa tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 2b trên xe tăng theo kế hoạch huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.
Đây là nội dung huấn luyện có yêu cầu cao, đòi hỏi mỗi thành viên kíp xe phải nắm vững kỹ thuật, thuần thục thao tác, giữ vững tâm lý và phối hợp nhịp nhàng trong quá trình thực hành nhiệm vụ.
Pháo thủ sử dụng máy 12,7mm. Ảnh: Tiến Lê
Trên thao trường, những chiếc xe tăng cơ động vào vị trí, lần lượt khai hỏa, tạo nên những quầng lửa rực sáng cùng tiếng nổ vang dội. Các kíp xe bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, hoàn thành nội dung kiểm tra theo yêu cầu. Nhiều pháo thủ đạt kết quả bắn giỏi ngay từ loạt đạn đầu.
Đợt kiểm tra không chỉ đánh giá trình độ kỹ thuật, khả năng thực hành và hiệp đồng của các kíp xe mà còn góp phần rèn luyện bản lĩnh, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị
Xe tăng 422 cơ động trên đường thao trường, thực hành bắn đạn thật. Ảnh: Tiến Lê
Các chiến sĩ phối hợp tiếp đạn, chuẩn bị cho nội dung thực hành bắn. Ảnh: Tiến Lê
Xe tăng 432 cơ động trên địa hình đồng cỏ trong nội dung kiểm tra. Ảnh: Tiến Lê
Xe tăng cơ động trên thao trường. Ảnh: Tiến Lê
Các xe tăng thực hành bắn đạn thật, phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên thao trường. Ảnh: Tiến Lê
Khoảnh khắc xe tăng mang số hiệu 422 khai hỏa, quầng lửa bùng sáng trước nòng pháo. Ảnh: Tiến Lê
Quầng lửa rực sáng trong khoảnh khắc xe tăng 422 khai hỏa trên thao trường. Ảnh: Tiến Lê
Ảnh: Tiến Lê
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