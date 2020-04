“Ma men” lái ô tô tông chết cháu bé 6 tuổi bị bắt giữ

Thứ Hai, ngày 20/04/2020 12:54 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã ra quyết định bắt giữ Hoàng Văn Hưng sau khi gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến một cháu bé 6 tuổi tử vong.

Hoàng Văn Hưng tại trụ sở công an.

Ngày 20/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Lộc Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Hưng (SN 1976, trú tại khu Lao Động, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình) về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, vào tối 11/4, Hoàng Văn Hưng điều khiển xe ô tô BKS 12A-087.55, khi đi đến Km23 + 920 Quốc lộ 4B thuộc địa phận Khu Chộc Vằng, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình) thì tông vào cháu V.T.K (6 tuổi) đang đứng sát lề đường khiến cháu bé tử vong tại chỗ. Ô tô sau đó tông vào một phương tiện khác và bờ đất ven quốc lộ mới chịu dừng lại.

Chiếc “xe điên” chỉ dừng lại khi tông vào bờ đất ven quốc lộ. (Ảnh: Tiền phong)

Nhận tin báo, công an địa phương có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng đồng thời đo nồng độ cồn trong hơi thở của Hưng là 1.510mg/1lít khí thở.

Khi đi đến Km23 + 920 Quốc lộ 4B thuộc địa phận Khu Chộc Vằng, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Hưng đã điều khiển xe gây tai nạn cho cháu V.T.K (6 tuổi) khi cháu đang đứng ở mép đường bên phải cùng chiều khiến cháu tử vong tại chỗ, sau đó tiếp tục đâm vào xe ô tô BKS 12A-119.37 đang đỗ ở vỉa hè.

Chiếc “xe điên” do Hưng điều khiển chỉ dừng lại khi đâm vào bờ đất ven đường quốc lộ. Khi lực lượng chức năng có mặt, Hoàng Văn Hưng đã không đủ tỉnh táo để làm việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/ma-men-lai-o-to-tong-chet-chau-be-6-tuoi-bi-bat-giu-1080773.h...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/ma-men-lai-o-to-tong-chet-chau-be-6-tuoi-bi-bat-giu-1080773.html