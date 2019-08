"Lý lịch" xe khách gây tai nạn kinh hoàng khiến 16 người thương vong

Danh sách những hành khách bị thương: 1. Võ Thị Như Quỳnh (SN 2001), khối 10, thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An. 2. Nguyễn Thị Hoài Ly (SN 2001) khối 9, thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An. 3. Võ Tiến Dũng (SN 1973) Thái Hòa, Nghệ An. 4. Phạm Hoàng Đức (SN 1995) Thái Hòa, Nghệ An. 5. Phan Chí Hiếu (SN 1975) khối 3, Long Sơn, Thái Hòa, Nghệ an. 6. Đặng Tố Nguyên (SN 2000) khối 17, Quỳ Hợp, Nghệ An. 7. Lê Văn Diềm (SN 1993) Châu Hồng, Quỳ Hợp, Nghệ An. 8. Lê Đức Lâm (SN 1997) Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An. 9. Hoàng Văn Linh (SN 1987) Ba Đình, Hà Nội. 10. Trương Văn Hải (SN 1981) thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An. 11. Nguyễn Vĩnh Phước (23 tuổi) Đồng Văn, Tân Kỳ, Nghệ An. 12. Nguyễn Văn Linh (19 tuổi) Quỳ Hợp, Nghệ An. 13. Lê Đức Lâm (SN 1997) Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An. 14. V.Thị Hương (SN 1990) Châu Đình, Quỳ Hợp, Nghệ An.