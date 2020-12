Lý giải khác biệt trong vụ tiếp viên hàng không bị khởi tố trong khi bệnh nhân số 17 lại không

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 00:30 AM (GMT+7)

Luật sư Đặng Xuân Cường lý giải vụ việc nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines vi phạm quy định cách ly bị khởi tố.

Xung quanh những thắc mắc pháp lý trong 2 vụ việc nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines - "Bệnh nhân 1342" vi phạm cách ly làm lây lan Covid-19 bị khởi tố, trong khi đó bệnh nhân số 17 - Nguyễn Hồng N khai báo không trung thực thì không bị khởi tố, nhận được sự quan tâm của dư luận.

Luật sư Đặng Xuân Cường lý giải việc khởi tố vụ án nam tiếp viên hàng không vi phạm quy định phòng dịch Covid-19

Chiều 3/12, trao đổi với PV báo Tuổi trẻ Thủ đô, luật sư Đặng Xuân Cường - Trưởng ban luật hình sự Công ty Luật TAT Law firm đã chỉ ra điểm khác biệt lớn nhất trong 2 vụ việc này. Đó là thời điểm ra đời của văn bản số 45 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, vào ngày 30/3/2020 (tức sau thời điểm ghi nhận trường hợp bệnh nhân số 17) thì Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao mới ban hành văn bản số 45.

Trong đó, văn bản hướng dẫn cụ thể xác định tội danh theo quy định của Bộ luật Hình sự; Hành vi gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện "hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 240 và bị xử lý về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người".

Như vậy, xét ở mặt thời điểm thì văn bản này ra đời sau sau khi phát hiện trường hợp bệnh nhân số 17. Đó là lý do giải tích tại sao trường hợp của nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines - "Bệnh nhân 1342" vi phạm cách ly làm lây lan Covid-19 bị khởi tố, trong khi đó bệnh nhân số 17 - Nguyễn Hồng N khai báo không trung thực thì không bị khởi tố.

"Điều 240 Bộ luật Hình sự quy định về tội "Lây truyền" mà đối tượng ở đây chủ yếu là động vật, thực vật thế thì trước khi có công văn số 45 là không có cơ sở nào để xử lý hình sự... Trong khi đó bệnh nhân số 17 dù có xác định vi phạm nhưng là vi phạm ở tháng 2/2020, đến tháng 3/2020 thì TAND Tối cao mới ra văn bản hướng dẫn.

Sau thời điểm văn bản ra đời thì Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân cũng như Tòa án Nhân dân đã có cơ sở về lý luận cũng như là cơ sở chỉ đạo nghiệp vụ để khởi tố điều tra, truy tố và xét xử hành vi vi phạm này.

Đối với tiếp viên hàng không vi phạm ở thời điểm này tức là sau khi công văn ra đời và như vậy là có cơ sở để cơ quan điều tra khởi tố", luật sư Cường phân tích.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP HCM thông tin về việc khởi tố vụ án tại buổi họp báo

Liên quan sự việc trên, trưa cùng ngày, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức họp báo thông tin về việc khởi tố vụ án hình sự “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, chỉ cần chủ quan, thiếu ý thức về pháp luật, quy định cách ly phòng chống dịch Covid-19 là sẽ xảy ra những hậu quả nghiêm trọng, đáng tiếc.

Đến bây giờ, qua điều tra đã xác định hậu quả nghiêm trọng vì bệnh nhân này đã lây lan dịch bệnh cho người khác. Chính vì vậy cần phải xử lý nghiêm khắc bằng chế tài hình sự. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định pháp luật.

Nói về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết: Sau khi khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan điều tra sẽ có kế hoạch điều tra toàn diện, khách quan để xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan. Qua đó đủ căn cứ sẽ cá thể hóa vấn đề hình sự theo quy định.

“Khi nào khởi tố bị can, ai là bị can trong vụ việc này thì Cơ quan an ninh điều tra còn phải thực hiện nhiều bước. Vụ án này rất đặc thù, trong đó một số người có vấn đề liên quan thì hiện đang chữa bệnh, cách ly”, ông Quang thông tin.

Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, Cơ quan điều tra cũng vừa phải tuân thủ về điều tra hình sự vừa phải tuân thủ quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó ngày 30/11 tại TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện các ca bệnh Covid-19 mới, trong đó có tiếp viên của Vietnam Airlines (BN1342) được xác định là nguồn lây cho BN1347, BN1348 và BN1349.

Theo đó, trong thời gian cách ly tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý (số 115 Hồng Hà, Phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) từ ngày 14 - 18/11, BN1342 có tiếp xúc với đồng nghiệp trên chuyến bay khác (BN1325).

Sau khi xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính, BN1342 được về cách ly tại nhà trọ (số 50 Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình). Trong quá trình cách ly, BN này có tiếp xúc trực tiếp với 3 người, gồm: Mẹ đẻ và hai người bạn (một nam, một nữ). Trong đó, bạn nam (SN 1988, trú tại Phường 3, Quận 6) có tới sống cùng.

Ngày 28/11, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, 3 trường hợp tiếp xúc trực tiếp trên đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, bạn nam cho kết quả dương tính (BN1347). Chiều 1/12, có thêm 2 trường hợp lây nhiễm Covid-19 từ BN1347 là bệnh nhi nam 1 tuổi ở Quận 6, TP Hồ Chí Minh (BN 1348) và một nữ học viên sinh năm 1992 (BN1349).

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 diễn ra chiều 1/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, BN1347 và BN1342 đã không tuân thủ các biện pháp cách ly tại nhà. Riêng BN1342 vi phạm rất nghiêm trọng về phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung và đề nghị xử lý nghiêm theo quy định.

Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/ly-giai-khac-biet-trong-vu-nam-tiep-vien-hang-khong-bi-khoi-to-trong...Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/ly-giai-khac-biet-trong-vu-nam-tiep-vien-hang-khong-bi-khoi-to-trong-khi-benh-nhan-so-17-lai-khong-150741.html