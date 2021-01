Lý do nhiều nơi chưa cấp CCCD gắn chip

Công an từng quận, huyện sẽ có thông báo cho người dân để thực hiện cấp đổi theo hình thức cuốn chiếu ở từng địa bàn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến ngày 11-1, nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM vẫn chưa tiến hành cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chip điện tử cho người dân. Việc này vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Sẽ thông báo cụ thể cho dân

Trước trụ sở Công an quận Gò Vấp đã niêm yết thông báo cho người dân có nội dung: “Hiện tại Công an quận Gò Vấp chưa triển khai cấp CCCD mẫu mới có gắn chip điện tử. Công an quận vẫn tiếp tục thực hiện cấp thẻ CCCD mã vạch. Công an quận sẽ có thông báo thời gian cụ thể chi tiết cho từng đối tượng, từng địa điểm khi triển khai thực hiện. (Căn cứ theo Công văn số 2527/2006 ngày 29-12-2020)”.

Cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (TTXH), Công an quận Gò Vấp cho biết lý do của việc này là máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác cấp CCCD có gắn chip chưa được cung cấp đủ. Thời gian tới, quận sẽ có thông báo rộng rãi cho người dân.

Còn Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an quận Bình Thạnh thì khẳng định thực hiện chỉ đạo của Công an TP, quận này đã tuyên truyền về việc cấp CCCD có gắn chip cho người dân. “Từng công an quận, huyện sẽ có lộ trình thực hiện riêng và sẽ thông báo cho người dân” - vị này nói.

Tại Công an quận Bình Tân, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH thông tin việc cấp CCCD có gắn chip cho người dân cũng chưa được triển khai do chưa đủ thiết bị.

Trước đó, ngày 31-12-2020, Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (PC06), Công an TP.HCM, cho biết tính đến thời điểm này, TP.HCM đã chuẩn bị đầy đủ nhân sự để tiến hành cấp đổi CCCD có gắn chip điện tử.

Hiện Phòng PC06 đã tiếp nhận trước các trang thiết bị phục vụ cho cấp đổi CCCD có gắn chip. Trong thời gian chờ Bộ Công an tiếp tục triển khai cấp phát các trang thiết bị này cho các đơn vị còn lại, PC06 đã tiến hành thu thập dữ liệu để cấp đổi CCCD có gắn chip cho một số phòng nghiệp vụ của Công an TP.

Người dân xem thông báo về cấp căn cước công dân có gắn chip trước trụ sở Công an quận Gò Vấp. Ảnh: LÊ THOA Thủ tục đơn giản

Theo lộ trình của Công an TP, việc cấp CCCD có gắn chip sẽ tiến hành trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là trước ngày 1-7-2021, TP.HCM sẽ ưu tiên cấp đổi cho những người đủ 14 tuổi chưa làm CCCD và những người hiện còn đang sử dụng CMND chín số.

Giai đoạn 2 là sau ngày 1-7-2021, sẽ bắt đầu cấp CCCD gắn chip cho những người đang sử dụng CCCD mã vạch và CMND 12 số.

Thượng tá Trang nói rõ: Công an từng quận, huyện sẽ có thông báo cho người dân để thực hiện cấp đổi theo hình thức cuốn chiếu ở từng địa bàn thuộc các quận, huyện.

Về thủ tục cấp đổi CCCD có gắn chip, Thượng tá Trang khẳng định: Công an TP đã tuyên truyền cho người dân đến làm CCCD mới thì mang theo sổ hộ khẩu bản chính, giấy CMND và một số giấy tờ pháp lý khác nếu có sự thay đổi thông tin về nhân khẩu.

“Tuy nhiên, điều thuận lợi nhất khi làm CCCD có gắn chip điện tử là dữ liệu công dân đã được thu thập, làm sạch từ năm 2018 đến nay. Đến giờ này, dữ liệu đã được đổ lên cổng dữ liệu chung. Người dân khi đến làm CCCD không cần phải kê khai hay ký bất kỳ giấy tờ gì. Chúng tôi chỉ cần trích xuất dữ liệu và đối chiếu với sổ hộ khẩu rồi tiến hành lấy vân tay, chụp ảnh” - Thượng tá Trang nói.

Tại Đà Nẵng, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính, Công an TP Đà Nẵng, cho biết hiện vẫn chưa xác định được thời gian cấp thẻ CCCD gắn chip đại trà được cho người dân. Hiện tại các quận, huyện vẫn chưa trang bị máy móc, thiết bị. Khi nào có thể cấp được thẻ CCCD gắn chip, Công an TP sẽ có thông báo sau.

