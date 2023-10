Lý do nguyên Hiệu trưởng và 4 người ở Trường Đại học Đồng Nai bị bắt

Trước đó, ngày 25-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành các quyết định, lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can nguyên là lãnh đạo cấp phòng thuộc Trường Đại học Đồng Nai về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can bắt tạm giam gồm: Lê Thị Hoài Lan (nguyên Trưởng Bộ môn Quản lý giáo dục), Đặng Minh Thư (nguyên Phó Trưởng phòng Đào tạo), Dương Minh Hiếu (nguyên Phó Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng).

Trước thời điểm bị bắt, bị can Lan bị kỷ luật và xuống làm giảng viên, ông Hiếu đang công tác tại Trường phổ thông Thực hành sư phạm (thuộc Trường đại học Đồng Nai) còn ông Thư đã nghỉ việc.

Vào ngày 6-6, cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam đối với bị can Trần Minh Hùng (nguyên Hiệu trưởng) và Phan Văn Thanh (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính, Kế toán trưởng).

Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can Lê Thị Hoài Lan. Ảnh: Thanh Hiền - CAĐN.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018, Trần Minh Hùng và Phan Văn Thanh đã ban hành văn bản trái quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Đồng Nai. Sau đó, Phan Văn Thanh cân đối, thống nhất cùng với Lê Thị Hoài Lan, Đặng Minh Thư, Dương Minh Hiếu tham mưu quyết toán theo định mức đã ban hành.

Trần Minh Hùng, Phan Văn Thanh, Đặng Minh Thư, Dương Minh Hiếu, Lê Thị Hoài Lan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đề xuất, duyệt chi kinh phí từ nguồn thu học phí các lớp chức danh nghề nghiệp số tiền hơn 130 triệu đồng. Ngoài ra còn lập chứng từ kế toán không rõ ràng, không đầy đủ, không chính xác để chi số tiền hơn 900 triệu đồng.

Riêng bị can Lê Thị Hoài Lan còn lợi dụng chức vụ Trưởng Bộ môn Quản lý Giáo dục yêu cầu các giáo viên khác khi chấm bài thu hoạch các lớp chức danh nghề nghiệp năm 2018 - 2019 được thanh toán tiền công đều phải nộp lại cho Lan sử dụng cho mục đích cá nhân với số tiền hơn 187 triệu đồng.

Trước khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, tháng 7- 2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về thu, chi tài chính tại Trường đại học Đồng Nai trong giai đoạn 2018-2019 phát hiện nhiều sai phạm nên đã đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Năm 2021, Ban Thường vụ tỉnh uỷ cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Minh Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai. Tiếp đó, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai đã thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Phan Văn Thanh.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Tháng 6-2022, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Đồng Nai cũng đã xác định, vụ việc sai phạm tại Trường đại học Đồng Nai là một trong những vụ nổi cộm trên địa bàn tỉnh cần phải được kiểm tra, điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

