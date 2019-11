Lý do gia hạn điều tra vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong

Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy (VKSND) quận Cầu Giấy, Hà Nội đã phê chuẩn quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong thêm 2 tháng.

Trường tiểu học Gateway nơi xảy ra sự việc.

Liên quan đến vụ bé lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón học sinh, chiều 19/11, trao đổi với PV, ông Đinh Minh Tảo, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân quận quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án vào ngày 7/11 vừa qua. Thời gian được gia hạn điều tra không quá 2 tháng kể từ ngày có quyết định.

"Lý do bên Cơ quan CSĐT quận Cầu Giấy đưa ra (để đề nghị VKSND gia hạn thêm thời gian điều tra - PV) là một số chi tiết được trưng cầu giám định vẫn chưa có kết quả từ phía các cơ quan giám định.

Khi có kết quả giám định các chi tiết này, Cơ quan CSĐT quận Cầu Giấy sẽ có căn cứ để kết luận điều tra vụ án. VKSND quận Cầu Giấy sẽ thực hiện truy tố vụ án ngay sau khi quá trình điều tra kết thúc", ông Tảo thông tin.

Tài xế Doãn Quý Phiến trong buổi thực nghiệm hiện trường vụ án.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi, trú phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) và bà Nguyễn Bích Quy (54 tuổi, trú ở quận Cầu Giấy, nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway) về tội “Vô ý làm chết người” theo Điều 128 Bộ luật Hình sự. Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy tiếp tục khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, giáo viên chủ nhiệm lớp cháu L) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 360 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy đã phê chuẩn các quyết định này.

Về kết quả điều tra ban đầu, ngày 7/8, tại buổi thông tin báo chí, bà Phan Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) cho biết, qua điều tra sơ xác minh ban đầu của cơ quan công an xác định, khoảng 6h ngày 06/08/2019 ông Doãn Quý Phiến (nhân viên lái xe hợp đồng với Công ty TNHH vận tải Ngân Hà đưa đón học sinh của Trường Tiểu học Gateway).

Lúc này, ông Phiến điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, BKS : 29B- 069.56 từ bãi xe của ký túc xá trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thuộc phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội đến đón bà Nguyễn Bích Quy - là nhân viên đưa đón học sinh của trường Tiểu học Gateway để đi đón các cháu học sinh đến trường học.

Xe ô tô do ông Phiến điều khiển đón tổng số 13 cháu học sinh, trong đó có cháu L (6 tuổi, bé trai tử vong trong vụ việc).

Đến khoảng 7h25 phút, ông Phiến điều khiển xe ô tô chở các cháu đến cổng phụ của trường Gateway và dừng xe ô tô trước cổng phụ của trường. Sau đó, bà Quy có đưa các cháu học sinh xuống xe ô tô rồi đóng cửa xe lại. Sau khi bà Quy đóng cửa xe ô tô, ông Phiến điều khiển xe ô tô về bãi gửi xe của ký túc xá trường Học viện báo chí và tuyên truyền và gửi xe ô tô tại đó.

Đến 15h30 cùng ngày, ông Phiến đi đến bãi xe điều khiển xe ô tô đến cổng trường Tiểu học Gateway để đón các cháu học sinh.

Khi bà Quy đưa các cháu học sinh ra cổng để lên xe ô tô, lúc này bà Quy không thấy cháu L nên có nhờ các cô giáo đi tìm cháu, còn bà Quy đưa 12 cháu lên xe ô tô. Khi bà Quy mở cửa xe ô tô thì phát hiện cháu L đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu L vào trong phòng y tế của trường, sau đó đưa cháu L vào Bệnh viện E để cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ bệnh viện E Hà Nội cho hay, cháu L vào viện trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không, đã cấp cứu mạch tuần hoàn. Sau 30 phút không có kết quả đã thông báo cho gia đình cháu đã tử vong.

Bà Nguyễn Bích Quy - bị can duy nhất bị tạm giam trong vụ án.

Tiếp tục thông tin về vụ việc, ông Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết cháu bé tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện khoa học hình sự - Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cháu L tử vong.

Ngày 7/8/2017, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ra Quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người".

