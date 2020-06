Lý do gần 3.000 người Công ty PouYuen mất việc làm

Thứ Bảy, ngày 20/06/2020 19:06 PM (GMT+7)

Công ty PouYuen cắt giảm cùng lúc hàng nghìn công nhân do ảnh hưởng dịch COVID-19, đơn hàng công ty từ châu Âu và Mỹ giảm mạnh.

Nguồn tin từ Công ty TNHH PouYuen Việt Nam chuyên sản xuất giày thể thao ở quận Bình Tân, TP.HCM cho biết công ty này đã quyết định cắt giảm gần 3.000 lao động gồm lao động nam và nữ. Hợp đồng lao động sẽ chấm dứt vào ngày 4-8-2020.

Lý do, thời gian qua, do ảnh hưởng dịch COVID-19, đơn hàng từ châu Âu và Mỹ giảm mạnh. Cụ thể, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đơn hàng của công ty đã liên tục giảm mạnh, không xác định sẽ kéo dài đến khi nào. Để ứng phó, công ty phải điều chỉnh sản xuất, nhân lực và các chi phí khác để duy trì.

Từ tháng 2-2020, công ty đã thực hiện nhiều biện pháp như điều độ sản xuất, sắp xếp công nhân nghỉ luân phiên chờ nguyên liệu cũng như phục hồi đơn hàng.

Tuy nhiên, đến quý 3, quý 4 tình hình đơn hàng vẫn không khả quan, công ty buộc phải thu hẹp sản xuất và cắt giảm lao động.

Ban đầu Công ty PouYuen tính toán sẽ cắt giảm khoảng 6.000 công nhân, tuy nhiên hiện tại công ty này chính thức cắt giảm khoảng 3.000 lao động. Ảnh minh họa.

Đại diện công ty thông tin thêm, việc chi trả chế độ cho người lao động bị cắt giảm được triển khai theo tiến độ khá chặt chẽ, thuận lợi cho người lao động.

Cụ thể, công ty sẽ chi trả toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại công ty mỗi năm một tháng tiền lương (6 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động trước khi chấm dứt hợp đồng lao động) và thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2009 đến nay.

Đối với các trường hợp có tháng lẻ trên sáu tháng được làm tròn một năm, còn dưới sáu tháng tính nửa năm...

Đáng chú ý, kể từ ngày nhận thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động không phải đến công ty làm việc nhưng vẫn được trả lương đầy đủ tương ứng với thời gian báo trước với loại hợp đồng mà người lao động đã giao kết.

