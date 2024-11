Luật sư đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt đối với cựu thứ trưởng Đỗ Thắng Hải

Bị cáo Nguyễn Lộc An: Nể lắm tôi mới nhận chiếc đồng hồ Patek Philippe Theo cáo buộc, cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Lộc An đã nhận hối lộ 921 triệu đồng, trong đó có một chiếc đồng hồ Patek Philippe từ bị cáo Hạnh trong việc kiểm tra thực tế, đề xuất cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Đại diện VKS đã đề nghị mức án bị cáo Nguyễn Lộc An từ 4-5 năm tù về tội nhận hối lộ. Tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Lộc An khẳng định mình không hề vòi vĩnh để nhận tiền từ doanh nghiệp. Đối với việc nhận chiếc đồng hồ Patek Philippe từ bị cáo Hạnh, bị cáo An nói: “Nể lắm tôi mới lấy chứ không phải có yếu tố gì mới lấy”. Bị cáo An cho biết, từ khi bị cáo bị bắt, cha của bị cáo đã rất sốc và khổ tâm và xin HĐXX giảm nhẹ, khoan hồng để sớm trở về chăm sóc cha.