Cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải từng bị kết án tù có bị áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn?

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil do bị can Mai Thị Hồng Hạnh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, Viện KSND tối cao truy tố bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) về tội “Nhận hối lộ”. Thật bất ngờ khi “soi” lý lịch tư pháp của bị can Đỗ Thắng Hải thì thấy, bị can này bị phạt 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm về tội “Đầu cơ”.