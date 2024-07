"Luật ăn chia" của cục trưởng đăng kiểm

Dùng 100.000 USD nghe ngóng tin từ công an Vào khoảng tháng 12-2022, khi Cơ quan CSĐT Công an TP HCM khởi tố vụ án liên quan đến các trung tâm đăng kiểm, Đặng Việt Hà đã đưa 100.000 USD cho Nguyễn Văn Chung để tìm hiểu thông tin công an xử lý. Chung là người do Lại Thái Phong (phó chánh Văn phòng Cục Đăng kiểm) giới thiệu cho Hà. Sau khi nhận tiền, Chung vẫn không giúp được gì. Ngày 29-8-2023, từ nhà tạm giữ Công an quận 12, Đặng Việt Hà đã gửi đơn tố cáo Nguyễn Văn Chung lừa đảo chiếm đoạt tài sản.