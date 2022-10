Lũ quét Kỳ Sơn: Còn vùng bị trôi nhà chưa thể tiếp cận vì sạt lở, tắc đường

Mưa lũ ở Kỳ Sơn (Nghệ An) vẫn đang khiến tuyến đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền bị sạt lở, nhiều vùng dân cư ở sâu vẫn chưa thể tiếp cận.

Sáng 4/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Vi Văn Mằn - Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện tại, trên tuyến đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền đoạn qua địa bàn xã đang có 7 - 8 điểm bị sạt lở, giao thông ách tắc hoàn toàn.

Trên tuyến đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền đang có 9 điểm sạt lở với khối lượng lên đến khoảng 2.500m3 đất đá

“Cách duy nhất để đi vào các xã vùng sâu phía trong như Mường Típ, Mường Ải là đi xuồng trên sông Nậm Mộ. Tuy nhiên, xuồng chỉ đi được đến đầu địa phận xã Mường Típ”, ông Mằn cho biết thêm.

Cũng theo lãnh đạo xã Tà Cạ, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều nhà dân ở các bản phía trong, bị sạt lở, hư hỏng, có nhà bị cuốn trôi.

Cụ thể, bản Bình Sơn 1 có 7 nhà dân bị trôi hoàn toàn, Trường Mầm non bị ảnh hưởng; bản Nhãn Cù 2 nhà bị sạt lở; bản Cánh 1 nhà bị sập hoàn toàn, trụ sở Công an xã bị ảnh hưởng…

Hiện xã đang huy động lực lượng thực hiện 4 tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả, kiên quyết di dời những hộ đang ở vùng nguy hiểm… Các lực lượng tăng cường khác vẫn chưa thể tiếp cận vì giao thông đang bị ách tắc nghiêm trọng.

Trong khi đó, một lãnh đạo xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn cho biết: Trên địa bàn không có sạt lở. Xã đang huy động toàn bộ lực lượng đưa ra Tà Cạ, phối hợp với ngành GTVT thông đường, ít nhất là thông được xe máy để ra hỗ trợ khu vực bị lũ quét bên ngoài.

Hiện ngành GTVT Nghệ An đang huy động máy móc, phương tiện để san gạt đất đá, thông đường nhanh nhất

Ngày hôm qua, đoàn công tác Sở GTVT Nghệ An do Phó Giám đốc Nguyễn Đức An dẫn đầu đã tìm cách tiếp cận tuyến Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền.

Khi đến bản Cầu 8 (xã Tà Cạ), đường QL7A bị ách tắc do lũ quét, một nửa quả đồi từ trên cao sạt xuống. Đoàn đã quyết định đi bộ, trèo qua điểm sạt, nhưng khi đi sâu vào thì phải dừng lại ở vị trí UBND xã Tà Cạ vì tuyến đường này cũng bị sạt lở rất nhiều.

Ông An cho biết, thống kê sơ bộ có đến 9 vị trí sạt lở, với 2 vị trí sạt nghiêm trọng, khối lượng lên đến hơn 30.000m3 đất đá. Đến sáng nay, các đơn vị đã hót dọn thông đường từ phía trong ra được 3 vị trí và cố gắng thông các vị trí còn lại trong thời gian ngắn nhất.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, những ngày vừa qua, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An có mưa lớn kéo dài, đặc biệt là rạng sáng ngày 2/10 tại xã Tà Cạ, thị trấn Mường Xén xảy ra 1 trận lũ quét kinh hoàng.

Theo thống kê ban đầu, đợt mưa, lũ quét và sạt lở đất đã khiến 1 cháu bé bị nước cuốn trôi, 14 ngôi nhà sập hoàn toàn, hơn 100 ngôi nhà bị bùn đất ngập sâu trung bình 1m, nhiều tài sản có giá trị bị cuốn trôi... ước tính thiệt hại lên đến hơn 100 tỷ đồng.

