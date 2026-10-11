Long não cổ thụ - báu vật xanh của Buôn Ma Thuột đang chết dần

Là những cây trồng đô thị lâu đời nhất ở Buôn Ma Thuột, cặp long não cổ thụ trong khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk từng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp xanh tươi, hùng vĩ. Tuy nhiên, di sản xanh đặc biệt này đang đứng trước nguy cơ biến mất khi một cây đã chết, bị chặt hạ từ năm 2018 và cây còn lại đang chết mòn.

Trước năm 2014, cặp long não vẫn xanh tốt, tán lá sum suê, tạo nên cảnh quan nổi bật trong khuôn viên bảo tàng. Người dân và du khách có thể dễ dàng chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ từ cổng chính tại số 02 đường Y Ngông, nay thuộc phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (ảnh tư liệu).

Cây long não còn lại cũng không thoát khỏi quá trình suy tàn. Dù đã có nhiều nỗ lực chăm sóc, phục tráng, tình trạng của cây vẫn ngày càng đáng lo ngại. Hiện nay, toàn bộ tán phía Tây đã khô cành, rụng lá, không còn vẻ xanh tươi như trước.

Cuộc đời của những cây long não này gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Buôn Ma Thuột – thủ phủ cà phê Tây Nguyên. Qua nhiều thập kỷ, cặp cây không chỉ tạo bóng mát mà còn trở thành một phần ký ức đô thị, gắn bó với cảnh quan và đời sống của người dân địa phương.

Trên cây long não còn lại, ít nhất 6 cành lớn đã khô kiệt. Những cành phía Đông vẫn còn màu xanh nhưng lá mọc thưa thớt, cho thấy sức sống của cây đã suy giảm nghiêm trọng.

Các công nhân chăm sóc cây xanh đang nỗ lực cứu cây bằng cách loại bỏ thực vật ký sinh và phụ sinh bám trên thân, cành. Đây là một trong những biện pháp nhằm hạn chế các yếu tố gây ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây cổ thụ.

Tuy nhiên, triển vọng phục hồi vẫn rất mong manh khi tình trạng tổn thương đã xuất hiện ở phần gốc. Khoảng một nửa gốc cây bị khô, tróc vỏ, để lộ những vùng gỗ bị hư hại theo thời gian.

Không chỉ khô héo bên ngoài, nhiều phần gỗ bên trong thân cây đã bị ải mục. Các khe nứt trên thân và cành còn xuất hiện dấu vết mối ăn sâu, khiến tình trạng suy yếu càng thêm nghiêm trọng.

Nếu các nỗ lực cứu chữa không mang lại kết quả, cặp long não lịch sử của Buôn Ma Thuột có thể chỉ còn được lưu giữ qua những hình ảnh tư liệu và các phần di sản được bảo quản trong nhà kính của Bảo tàng Đắk Lắk. Nguy cơ ấy đặt ra nỗi tiếc nuối về sự mất đi của một di sản xanh gắn bó với lịch sử phát triển của thành phố.

Những dấu hiệu này cho thấy cây đang đối mặt với nguy cơ mất khả năng phục hồi. Việc chăm sóc, loại bỏ thực vật bám trên cành có thể giúp hạn chế một số tác động bất lợi, nhưng khó đảo ngược tình trạng tổn thương nghiêm trọng nếu phần thân và gốc tiếp tục mục ruỗng.