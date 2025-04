Lời khai của Bùi Đình Khánh về những nơi đã trốn trước khi bị bắt

Liên quan đến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải – cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ, sáng 18-4, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Thiếu tá (thăng cấp vượt bậc) đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải, 29 tuổi. Chiều 18-4, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 534/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tá, Liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định về việc cấp Bằng “Tổ quốc Ghi công” cho Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, ghi nhận sự hy sinh anh dũng trong thực thi nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng có Quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đồng chí Nguyễn Đăng Khải - người chiến sỹ Công an trẻ tuổi, quả cảm, tận tụy vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.