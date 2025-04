Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án

Trao đổi với PV VietNamNet tối nay (18/4), Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đối tượng Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tại tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) - 1 mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma tuý lớn, cũng là kẻ liên quan đến hành vi nổ súng chống trả lực lượng công an, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh, đã bị bắt.

Đối tượng này bị bắt giữ sau khi đang tìm cách bỏ trốn tại khu vực đường tránh thuộc địa phận phường Đông Hải, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã về Quảng Ninh xuyên đêm cùng Bí thư Tỉnh uỷ Quang Ninh Vũ Đại Thắng trực tiếp chỉ đạo Công an Quảng Ninh triển khai phương án truy bắt các đối tượng.

Tổ công tác đã khoanh vùng, lần vết áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để vây bắt Khánh an toàn. Khi bị bắt đối tượng Khánh tỏ ra bình tĩnh, không dám chống trả.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, sau 24h gây án, đối tượng Khánh đã di chuyển qua nhiều địa bàn, liên tục chuyển hướng, mất vết gây khó cho lực lượng truy bắt. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Ban chuyên án đã cùng với các đơn vị nghiệp vụ nêu cao tinh thần phá án nhanh, quy bắt bằng được đối tượng, thể hiện sự nghiêm minh của luật pháp. Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhận được sự hỗ trợ của lực lượng công an các tỉnh, thành và các đơn vị, cục vụ của Bộ Công an, đặc biệt là Công an Bắc Ninh và Công an Thanh Hoá.

Khoảng 4h30 ngày 18/4, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Quảng Ninh đã bắt giữ thành công 2 đối tượng bổ trốn trong chuyên án là Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông (cùng SN 1994, đều trú huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).Tiếp đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, chỉ sau 24 giờ gây án, đối tượng Khánh cũng đã bị bắt tại địa bàn Thanh Hoá, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của Công an Thanh Hoá. Hiện đối tượng đang được di lý về Quảng Ninh để phục vụ điều tra, mở rộng”, Đại tá Phúc cung cấp thêm.

Như đã thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh lập chuyên án để triệt phá 1 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) cầm đầu.

Đối tượng Bùi Đình Khánh lúc bị bắt, đưa về trụ sở Công an Thanh Hoá. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Khoảng 20h20 ngày 17/4, lực lượng chức năng xác định thời cơ phá án đã đến. Tại khu vực gần chung cư Dragon Castle (TP Hạ Long), đối tượng Đằng bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin.

Ngay sau đó, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt các đối tượng liên quan trong đường dây, trong đó có Bùi Đình Khánh và một nhóm đối tượng từ tỉnh Phú Thọ di chuyển xuống địa bàn để giao dịch ma túy.

Trong quá trình tổ chức truy bắt tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác phát hiện và bắt giữ đối tượng Hà Thương Hải (31 tuổi, trú tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ). Thấy bị vây bắt, các đối tượng còn lại trên xe đã chống trả quyết liệt bằng súng AK nhằm giải cứu đồng bọn.

Thượng úy Nguyễn Đăng Khải đã trúng đạn. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng Thượng úy Khải đã hy sinh, khi mới vừa tròn 29 tuổi.